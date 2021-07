Les livraisons de la Ferrari 812 Competizione ne commenceront pas avant le premier trimestre de l'année prochaine, mais un exemplaire du nouveau modèle phare de la marque, toujours équipé d'un V12, a récemment été aperçu dans les rues de Londres.

La vidéo ci-dessus commence par le déchargement de la supercar d'une remorque portant encore les enjoliveurs de protection d'usine. Après quelques manœuvres et passages à basse vitesse, c'est la encore plus récente Ferrari 296 GTB qui la rejoint.

Nous ne connaissons pas l'histoire exacte de cette 812 Competizione particulière, mais elle est probablement à Londres à des fins de démonstration. À la fin de la vidéo, on peut voir la supercar garée dans une concession Ferrari. Comme indiqué plus haut, les livraisons aux clients ne devraient pas commencer avant le premier trimestre 2022, tandis que le modèle Aperta découvrable devrait suivre au quatrième trimestre 2022.

Ce qui pourrait être l'une des dernières voitures V12 à aspiration naturelle à sortir du Cheval Cabré a un moteur modifié de 6,5 litres qui a été optimisé pour délivrer une puissance de pointe de 830 chevaux (619 kilowatts) et un couple de 692 Nm. Il s'agit du moteur à combustion le plus puissant jamais installé dans une Ferrari de série, mais cela est sur le point de changer car le constructeur a déjà confirmé qu'un V12 plus puissant était en préparation.

Quant à la 296 GTB, il s'agit de la première Ferrari six cylindres à arborer l'emblème du Cheval Cabré et elle est équipée d'un système hybride. Il s'agit d'un moteur à essence de 3,0 litres développant 663 ch (488 kW) assisté d'un moteur électrique de 167 ch pour un total de 830 ch (610 kW) et un couple de 740 Nm. Il ne lui fait que 2,9 secondes pour atteindre 100 km/h.

Voir le nouveau modèle phare de Ferrari dans la rue est un événement en soi, mais lorsque vous avez deux des produits les plus récents de la marque l'un à côté de l'autre, c'est un spectacle à voir. Profitez de la vidéo !