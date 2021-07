Après les présentations, Ferrari met en ligne le configurateur de la 296 GTB. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, il s'agit de la première Ferrari équipée d'un moteur V6 hybride. C'est ce modèle que nos photographes ont chassé nuit et jour en espérant que Ferrari ôte quelques morceaux de son lourd manteau de camouflage.

Dès la page d'accueil, le constructeur au cheval cabré propose de configurer la version standard, ou bien, celle équipée du Pack Fiorano qui bénéficie de quelques améliorations aérodynamiques. La palette de couleurs est bien garnie avec des finitions pastel ou métallisé sans oublier les couleurs historiques comme le Rosso Dino ou encore le Verde British.

En plus de la teinte, les clients auront tout le plaisir de sélectionner un modèle de jantes parmi tous ceux figurant dans le configurateur. Ils pourront aussi modifier la couleur des étriers de frein ainsi que la sellerie de l'habitacle.

N'hésitez pas à vous rendre sur le configurateur et de créer la Ferrari 296 GTB de vos rêves. En ce qui nous concerne, nous avons opté pour le Pack Fiorano ainsi que la couleur carrosserie Bleu Tour de France. Nous avons équipé "notre Ferrari" de jantes en carbone et d'étriers jaunes qui se marient parfaitement avec la livrée Giallo Modena bien visible à l'avant de la sportive. Dans l'habitacle, nous avons jeté notre dévolu sur les sièges en carbone en finition Blu Sterling.

La Ferrari 296 GTB est équipée d'un V6 3,0 litres bi-turbo, ouvert à 120° et placé en position centrale arrière. Il développe la bagatelle de 663 ch et il est accouplé à un moteur électrique de 167 ch pour une puissance cumulée de 830 ch et 740 Nm. L'ensemble est associé à une boîte de vitesses DCT à huit rapports et au module électrique MGU-K. Ferrari annonce un 0 à 100 km/h abattu en 2,9 secondes, un 0 à 200 km/h en 7,3 secondes et une vitesse maximale de 330 km/h.

Concernant les prix, la 296 GTB débute à partir de 269 000 euros et 302 000 euros pour la version Assetto Fiorano.