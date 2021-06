La nouvelle Ferrari V6 hybride sera présentée ce jeudi 24 juin 2021. Et elle ne sera pas la seule grosse nouveauté à rejoindre la gamme en 2022. Pour rappel, le SUV de Ferrari est toujours en développement. Et comme pour nous rappeler à son bon souvenir, il s'est montré il y a quelques jours dans les rues de Maranello, et a été immortalisé par derek.photography.

Mais est-on bien sûr qu'il s'agisse là du SUV Ferrari ? Parce qu'à première vue, ça ressemble plutôt à un Maserati Levante...

Il s'agit en effet d'un mulet qui se cache encore sous des panneaux de carrosserie du cousin au Trident. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien le futur Ferrari Purosangue que l'on a sous les yeux, affichant déjà une garde au sol abaissée, et quatre grosses sorties d'échappement à l'arrière. On a presque l'impression aussi que le SUV Ferrari sera légèrement plus petit et plus musclé que le Levante. Il faudra attendre les prototypes avec la carrosserie finale pour en avoir le cœur net.

D'abord annoncé en septembre 2018, le Purosangue ("pur-sang" en italien) vise à "redéfinir les attentes", selon Ferrari. Il reposera sur une nouvelle architecture de moteur central avant supportant une configuration à quatre roues motrices, des motorisations hybrides, une transmission transaxe à double embrayage et une garde au sol variable probablement obtenue par une suspension pneumatique.

Les soubassements supporteront également différentes longueurs d'empattement et plusieurs configurations de sièges, y compris un véritable habitacle à quatre places prévu pour le Purosangue. Le SUV sera équipé d'un système de divertissement arrière dans un habitacle spacieux et confortable, comme le montre l'une des diapos publiées par Ferrari il y a près de trois ans (ci-dessoous).

Ces nouveaux modèles Ferrari - dont la Purosangue - seront disponibles avec "plusieurs groupes motopropulseurs avec la puissance spécifique la plus élevée plus un moteur électrique." Le concurrent du Lamborghini Urus et de l'Aston Martin DBX serait disponible en version V6 et V8, avec une version V12 potentielle qui s'opposerait à la Bentley Bentayga Speed et son moteur W12.

Le capot apparemment plus long que celui du Levante laisse penser que Ferrari aura assez de place pour loger un moteur douze cylindres, que les Italiens ont déclaré publiquement vouloir conserver. Apparemment, le moteur atmosphérique a encore de beaux jours devant lui, malgré les normes antipollution de plus en plus strictes. Les ingénieurs pourraient sans doute extraire plus que les 830 chevaux disponibles dans la 812 Competizione, bien qu'une telle application haut de gamme du V12 soit probablement réservée à une hypercar.

Ferrari commencera probablement les essais routiers de son tout premier SUV avec la carrosserie de production finale dans les mois à venir avant une révélation officielle programmée en 2022.