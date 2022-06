La recherche de la performance maximale tout en conservant une philosophie qui lui est propre. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'histoire du V12 de Lamborghini, conçu en 1963 par l'ingénieur Giotto Bizzarrini à la demande de Ferruccio Lamborghini, le fondateur de la marque.

Un moteur qui, avec de petites mais importantes modifications, a équipé les modèles les plus emblématiques de la firme bolonaise pendant près de 40 ans : de la 350 GT à la Miura en passant par la Countach, la Diablo et jusqu'à la Murcielago, la dernière Lamborghini à être équipée du V12 développé sur la base du moteur conçu par Giotto Bizzarrini.

Par la suite, près de 13 ans après l'acquisition de Lamborghini par Audi, l'Aventador, présenté en mars 2011 au Salon de Genève, a fait ses débuts avec un V12 entièrement revu (nom de code : L539) et 18 kg plus léger que son prédécesseur.

Un peu d'histoire

Le souhait de Ferruccio Lamborghini de se lancer dans le développement et la construction de voitures de sport, après la fameuse "brouille" avec Enzo Ferrari, a incité l'Italien, fort du succès qu'il avait rencontré avec sa société de tracteurs et de machines agricoles, à s'entourer des meilleurs ingénieurs et techniciens de la scène automobile italienne de l'époque.

L'un d'entre eux était Giotto Bizzarrini, un célèbre ingénieur et entrepreneur automobile italien, qui s'est vu confier la tâche de développer un moteur V12 capable de concurrencer les moteurs que Ferrari proposait au sein de ses modèles haut de gamme.

Partant d'un dessin de moteur existant, Giotto Bizzarrini présenta en 1963 le premier prototype V12 à 60° de Lamborghini, qui apportait des solutions techniques intéressantes telles que la distribution avec double arbre à cames en tête pour chaque banc et la lubrification à carter sec, ainsi que des chiffres stupéfiants (environ 370 chevaux) compte tenu du fait que le système d'alimentation était encore constitué de six carburateurs Weber à double corps.

Premières versions dans les années 1960

Le premier V12 Lamborghini conçu par Giotto Bizzarrini a été lancé en 1963 sous le capot de la 350 GT, la première voiture de sport produite par Lamborghini. Le V12 en question avait une cylindrée de 3 464 cm3, un système de lubrification classique et une puissance de base de 270 chevaux.

En 1966, la 350 GT est remplacée par la 400 GT qui, comme son nom l'indique, est équipée d'un V12 de 4,0 litres. La cylindrée était exactement de 3 929 cm3 (alésage de 82 mm et course de 62 mm). La puissance de cette version atteignait 320 chevaux à 6 500 tr/min.

La même année, la Lamborghini Miura est présentée. Il s'agit d'un coupé sportif doté d'une nouvelle configuration dans laquelle le V12 de la 400 GT est monté transversalement entre le cockpit et l'essieu arrière. Le moteur développait ici une puissance totale de 350 chevaux, obtenue grâce à des modifications comprenant quatre carburateurs à trois corps au lieu de six corps jumeaux et la boîte de vitesses à côté du vilebrequin dans un seul carter en aluminium.

Le moteur en position longitudinale

Après l'énorme succès de la Miura, Lamborghini lance en 1971 la révolutionnaire Countach, un coupé sportif aux lignes aérodynamiques équipé d'une version légèrement revue du V12 4,0 litres. Parmi les principaux changements, la disposition longitudinale du moteur et de la boîte de vitesses dans le cockpit, choisie pour améliorer la répartition du poids. La puissance du moteur est portée à 375 chevaux.

Par la suite, d'autres versions de la Countach ont été produites avec deux autres évolutions du V12 : la version 4,8 litres de 375 chevaux et la version 5,2 litres de 455 chevaux de 1985 à 1990.

Plus de 400 chevaux

En 1990, c'est la Diablo qui fait le succès de la marque. Trois ans plus tard, elle devient la première supercar de Lamborghini à proposer une déclinaison quatre roues motrices, la VT. La Diablo était équipée d'un V12 de 5 707 cm3 (alésage de 87 mm et course de 80 mm) capable de produire une puissance maximale de 492 chevaux à 6 800 tr/min et un couple maximal de 580 Nm à 5 200 tr/min.

L'une des principales innovations de ce moteur, c'était l'introduction d'un système d'injection électronique à la place des carburateurs Weber à double corps. Les années qui suivront, la cylindrée passera à 6,0 litres pour une puissance de plus de 550 chevaux.

La dernière évolution du V12 conçu par Bizzarrini en 1963 a été introduite avec la Murcielago, un modèle commercialisé entre 2001 à 2010. La supercar italienne fut dotée, dans un premier temps, d'un V12 de 6 192 cm3 capable de délivrer 580 chevaux et 650 Nm de couple maximal. Une ultime version arrive ensuite avec une cylindrée de 6 496 cm3 pour une puissance de 640 chevaux (avec la LP640 evolution) jusqu'à la dernière Murcielago pourvue de 670 chevaux avec la LP670-4 SV.