Cette année, la Lamborghini Countach a 50 ans et des célébrations ont lieu dans le monde entier, y compris au Japon.

Tout le monde ne sait pas que le Lamborghini Day Japan a lieu chaque année au pays du Soleil Levant, et pour l'édition 2021 - qui s'est tenue au Triangular Square de Tokyo - l'anniversaire de la Countach a donné lieu à l'exposition de dix modèles spéciaux et à un défilé de plus de 70 Lamborghini dans les rues de la capitale japonaise.

Dix gagnants élus sur internet

Le concours s'est déroulé en ligne à partir d'octobre et 26 Countach de tout le Japon y ont participé, y compris des voitures certifiées par le Lamborghini Historical Centre.

Les dix Countach qui sont arrivées en finale grâce au vote en ligne ont été exposées lors de cette journée spéciale, où plus de 500 participants ont exprimé leur préférence finale au cours de six sessions pendant l'événement. La voiture qui a reçu le plus de votes dans chaque session a été nommée "Best of Countach".

Des prix spéciaux ont également été décernés, comme celui attribué à une Countach LP400 S de 1978 par un jury composé d'un journaliste automobile professionnel, d'un designer automobile et du rédacteur en chef du magazine japonais "Octane Japan".

Et enfin, l'Essenza SCV12 a été dévoilée pour la première fois au Japon, équipée d'un V12 atmosphérique de 830 ch - C'est officiellement le douze cylindres le plus puissant de l'histoire de Lamborghini.

Lamborghini Countach LP400 S (1978) Lamborghini Essenza SCV12

Les "Bulls" en parade à Tokyo

Il n'y avait pas seulement des célébrations statiques, car après les présentations et les dix voitures exposées sur la Place Triangulaire, la fête s'est déplacée dans les rues de Tokyo, où plus de 70 Lamborghini de tout le Japon ont défilé, dont 20 exemplaires de la Countach.

Un hommage au V12 des années 70 et 80 qui a atteint l'autre bout du monde, Lamborghini ayant déjà prévu une "restauration complète" de sa toute première Countach, perdue lors de crash tests britanniques, après la Countach LPI 800-4.