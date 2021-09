Lamborghini a déjà célébré le 50e anniversaire de la Countach en dévoilant un hommage moderne avec la LPI 800-4 électrifiée. Pourtant, la forme de Sant'Agata Bolognese prépare encore des choses pour la suite. Mais quoi ?

Juste avant de répondre à cette question, précisons que le prototype de Countach qui se trouve au musée de la société italienne est en fait la deuxième voiture construite.

La LP 500 originale, dévoilée le 11 mars 1971 au Salon de l'automobile de Genève, a été détruite au début de 1974 après un crash test au Royaume-Uni, nécessaire pour homologuer la voiture de série en Europe. Le premier prototype a finalement été mis au rebut. Et c'est là le point de départ du nouveau projet Lamborghini, qui a décidé de faire revivre l'esprit de la Countach initiale avec une recréation officielle.

Galerie: Lamborghini Countach LP 500 - 50 ans

7 Photos

D'une conception sensiblement différente de celle de la Countach de route lancée en 1974, la LP 500 a été conçue par le grand Marcello Gandini et testée par le pilote d'essai en chef de la société, Bob Wallace, avec un moteur de 4,0 litres. Le showcar de Genève était équipé d'un moteur de 5 litres et d'un châssis à plate-forme au lieu d'un châssis tubulaire. Le modèle de série qui a suivi a été assemblé en 1999 exemplaires jusqu'en 1990, date à laquelle la Diablo a été lancée.

La Countach classique a donné naissance à cinq séries différentes au cours de son long cycle de vie de 16 ans et son design est devenu progressivement plus complexe, contrairement à l'aspect plus épuré du prototype original. Ceux qui se languissent de la LP 500, plus lisse, vont se régaler, car il semble que Lamborghini soit sur le point de "réparer" l'histoire en ressuscitant le prototype original !

Nous en sommes déjà au troisième teaser et la logique veut que le modèle soit dévoilé avant la fin de l'année puisque 2021 marque le demi-siècle d'existence de la Countach. Il va sans dire que la voiture restera une pièce strictement unique, qui résidera probablement au musée Lamborghini en Italie, où se trouve actuellement le deuxième prototype (sur un total de trois).