Quelques jours après l'annonce surprise du retour de la mythique Countach, voici que Lamborghini dévoile la Countach des temps modernes. Dévoilée en première mondiale au Concours d'Élégance de Pebble Beach, la Lamborghini Countach LPI 800-4 va raviver de nombreux souvenirs à tous ceux qui avaient le poster de la supercar dans leur chambre dans les années 1970 et 1980 !

La présentation de cette série spéciale et ultra-limitée n'est pas complètement un hasard puisque la firme de Sant'Agata Bolognese célèbre cette année les 50 de la présentation du concept au Salon de l'automobile de Francfort, c'était en 1971. Ce nouveau modèle interroge l'évolution du modèle et retravaille à la fois les formes et les performances du modèle original, aux standards d'aujourd'hui. La Lamborghini Countach LPI 800-4 sera ultra-rare puisque seuls 112 exemplaires seront produits.

La Countach LPI 800-4 rend hommage à cet héritage Lamborghini en imaginant comment la Countach iconique des années 70 et 80 aurait pu évoluer vers un modèle super sportif du 21e siècle. Pas question don de verser dans le restomod qui aurait consisté à prendre une Countach originale et à la retravailler avec des pièces modernes. Le but ici est d'imaginer ce qu'aurait été la Countach si elle n'avait pas cédé sa place à la Diablo en 1990, et qu'elle avait continué à évoluer depuis trois décennies.

Il est donc tout a fait normal que pour ce qui est du design, les formes s'inspirent fortement des Lambo modernes, dans lesquelles on décèle des références à la Countach comme la forme et la disposition des feux avant, qui abandonnent le dessin en "Y" des dernières productions, les prises d'air latérales NACA et les prises d'air frontales horizontales, les passages de roues hexagonaux, les quatre échappements et les lignes acérées. Les clins d'oeil à la voiture originale sont partout où on regarde !

Au delà du design, il a fallu réinterpréter la motorisation. Et impossible d'imaginer une Countach sans un V12 ! Sauf que la nouvelle Countach LPI 800-4 cède aux sirènes de l'électrification et reprend la motorisation hybride de la Sian. On trouve donc d'un côté le V12 6.5 litres qui développe 780 chevaux à lui seul, associé à une hybridation légère 48 volts, alimentée par des supercondensateurs, et qui permettent de développer au total pas moins de 814 chevaux.

Avec un poids de 1595 kilos, le nouveau Taureau de Sant'Agata Bolognese annonce un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, et 200 km/h atteints en 8,6 secondes. La vitesse de pointe quant à elle est annoncée à 355 km/h.

Si l'on rapporte ces chiffres à ceux de la Countach de l'époque, on voit à quelle point les supercars ont évolué. Ainsi la dernière Countach en date, la LP500 QV, sortie en 1985, tirait 455 chevaux de son V12 5.2, et pouvait atteindre 295 km/h. D'ailleurs, si elle pesait moins, 1500 kilos, il n'y a que 100 kilos de différence entre les deux générations. Malgré des dimensions en forte hausse pour la nouvelle Countach, et surtout un système électrique en plus? Mais l'emploi massif de fibre de carbone fait son œuvre et permet de contenir au maximum le poids.

Chaussée de jantes de 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière, et de pneus Pirelli P Zero Corsa, la Lamobrghini Countach LPI 800-4 sera personnalisable selon les demandes des clients, avec un grand choix de couleurs, faisant aussi bien écho aux dernières créations de la marque qu'à des modèles plus anciens, dont la Countach évidemment.

Détail amusant à l'intérieur : l'écran HDMI de 8,4 pouces inclut une fonction qui, en la sélectionnant, permet de prendre un cours d'histoire sur la philosophie du design de la Countach.

Seuls 112 exemplaires de cette Lamborghini Countach LPI 800-4 seront produits au total, pour des premières livraisons aux clients prévues pour le premier trimestre 2022.