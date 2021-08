Depuis sa création, pour nommer ses véhicules, Lamborghini s'inspire fortement des taureaux et du monde de la corrida. C'est pourquoi le logo Lamborghini représente un taureau sur un fond noir. Vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi Lamborghini est si attaché à cet univers ? Eh bien sachez que Ferruccio Lamborghini, le fondateur de la marque, est né le 28 avril 1916. Son signe du zodiaque est donc le taureau ! Est-ce plus clair ?

Tout a commencé avec la Miura, dont le nom est emprunté à un taureau espagnol issu de la lignée du "Miura Cattle Ranch", un ranch dont le propriétaire est Don Eduardo, un ami de Ferruccio Lamborghini. Gallardo était le nom d'une des races de taureaux de Don Eduardo. Quant à Murciélago, c'est le nom du taureau le plus légendaire qui en 1879, a survécu à 28 coups de sabre afin de s'écrouler.

Mais à plusieurs reprises, la firme de Sant'Agata Bolognese a dérogé à la règle, notamment avec la Silhouette, la Sesto Elemento, et bien sûr... la Countach !

Marcello Gandini explique pourquoi "Countach"

Ce patronyme n'a en effet aucun rapport avec la tauromachie. C'est le designer de la Countach, Marcello Gandini, qui nous raconte la vraie histoire derrière ce nom :

"Lorsque nous travaillions pour développer les voitures qui allaient être présentées lors des salons automobiles, il nous arrivait très souvent de travailler tard la nuit. Ainsi, pour garder le moral, il était fréquent qu'au sein de l'équipe nous plaisantions entre collègues afin de garder le moral. Il y avait une personne parmi nous qui mesurait deux mètres, avait deux énormes mains et qui était chargé de réaliser tous les petits travaux. Ce monsieur parlait le piémontais, et ne prononçait aucun mot italien. Le piémontais est très différent de la langue italienne et sonne comme le français".

Il poursuit : "L'une de ses expressions favorites était "Countach" - ce qui signifie "peste" littéralement - mais qui était utilisée à cette époque pour exprimer l'admiration et l'étonnement (NDLR : on dirait aujourd'hui en français "oh mon Dieu").

Un soir, alors que l'ambiance était bon enfant, j'ai suggéré sans le moindre sérieux que cette Lamborghini pourrait s'appeler "Countach". Tout près de moi il y avait Bob Wallace, et je lui ai demandé de dire avec l'accent anglais le mot "Countach". Étonnamment, cela sonnait plutôt bien et nous avons immédiatement trouvé la typographie du mot avant de la coller définitivement sur la voiture. C'est comme ça que le nom Countach a été trouvé et c'est la seule vraie explication à ce mot".

Comment prononce-t-on Countach ?

Pas de taureau à l'horizon, il s'agit en fait d'un mot en dialecte piémontais, qui a besoin du support de l'alphabet phonétique international : il se prononce [kuŋˈtaʧ], donc avec l'accent sur le " a ", et avec les consonnes " tsc " à la fin. En français, en suivant cette phonétique, il faudrait donc prononcer "koung-tatch" !

Le sens historique du mot

À l'origine, cependant, le mot "countach" signifie "contagion". Il faut remonter à la terrible peste de 1630 qui a frappé la ville de Turin : "il contagio" s'appelait "ël contacc", et c'est probablement à cette occasion qu'est née l'habitude de s'exclamer "Contacc !", soit comme un cri de désespoir, soit comme un avertissement pour ne pas s'approcher.

Une signification désagréable, qui nous ramène aux temps historiques de la pandémie, mais le terme a rapidement pris une connotation différente, une connotation d'émerveillement. Il convient donc parfaitement à une voiture portant la signature Lamborghini.

Voilà, maintenant vous savez pourquoi la légendaire Countach s'appelle ainsi !

Source : Lamborghini