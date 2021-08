Certains diront que la Miura est la plus belle voiture que Lamborghini ait jamais fabriquée, allant jusqu'à la comparer avec la Jaguar E-Type et la Mercedes 300 SL Gullwing. C'est peut-être vrai, mais la Countach - également conçue par Marcello Gandini chez Bertone - restera à jamais une icône.

Lamborghini célèbre cette année le 50e anniversaire de ce mythe automobile, et pour marquer cette occasion, un artiste indépendant d'ARC Design a imaginé l'emblématique bolide V12 pour les années folles. Basée sur l'Aventador sortante, la Countach 50 s'inspire des premières versions de la supercar à moteur central et à propulsion arrière, qui avaient un look plus net.

Galerie: Lamborghini Countach 50 rendering

30 Photos

Si cette Countach imaginaire du 21e siècle nécessite un refroidissement supplémentaire pour son moteur de 6,5 litres à aspiration naturelle, l'apparence du véhicule change pour imiter les versions ultérieures introduites au cours du long cycle de vie du modèle (1974 - 1990). Cela est rendu possible en déployant électriquement les entrées d'air de ses larges épaules tandis que l'apparence des modèles plus récents est rehaussée par un aileron arrière actif pour augmenter l'aéro.

Détail esthétique qui nous particulièrement plu, la façon dont l'artiste a soigneusement intégré le troisième feu stop dans le capot en verre du moteur. Cette Countach 50 a même un habitacle entièrement détaillé qui reprend les dernières versions de l'Aventador avec le grand écran tactile vertical.

Si par hasard le nouveau modèle de Lamborghini promis pour cet été est lié à la Countach, l'hommage sera incomplet puisque le modèle d'origine est une pure supercar à V12. Et que, pour rappel, toutes les créations à douze cylindres à l'avenir seront électrifiées, l'Ultimae étant le dernier modèle à aspiration naturelle de Lamborghini.