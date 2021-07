Chose promise chose due, Lamborghini présente une voiture équipée d'un V12 atmosphérique. Il s'agit de l'un des derniers modèles au taureau à ne pas s'hybrider, après ce, et comme annoncé dans les plans du constructeur italien, toutes les Lamborghini seront hybrides dès 2023.

Il était peu probable que Lamborghini lance un nouveau modèle au sens propre du terme. Comme on s'y attendait, il s'agit d'une énième version de la Lamborghini Aventador, modèle commercialisé depuis 2011 et qui s'apprête à rendre son dernier souffle.

"C'est la dernière Lamborghini pure avec un moteur V12. C'est l'ultime Aventador et elle clôt une époque extraordinaire de la meilleure façon possible. Elle est la dernière de son genre et combine une puissance maximale avec l'ADN stylistique inimitable de Lamborghini", a déclaré Stephan Winkelmann, président de Lamborghini.

La plus puissante de toutes

La Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae embarque le V12 le plus puissant de l'histoire. Dans quelques années, cette motorisation deviendra rare et donc recherchée. Avec sa puissance de 780 ch pour 720 Nm de couple, la Lamborghini Aventador Ultimae est plus puissante que l'Aventador S (+40 ch) et même de la SVJ (+10 ch).

Lamborghini a aussi réduit le poids de la supercar grâce au carbone. La LP 780-4 Ultima est 25 kg plus légère, avec 1550 kg sur la balance, son rapport poids/puissance est de 1,98 kg/ch. La puissance est acheminée aux quatre roues via la boîte ISR à 7 rapports.

L'accélération de 0 à 100 km/h n'est que de 2,8 secondes et le 0 à 200 km/h est réalisé en 8,7 secondes. Le taureau italien est aussi capable de filer à une vitesse maximale de 355 km/h. Tout comme l'Aventador S, elle dispose de quatre roues directrices pour être agile dans les virages.

Un style bien à elle

Côté style, la Lamborghini Aventador Ultimae profite d'un nouveau bouclier avant. Son splitter est plus grand et des entrées d'air ont été ajoutées pour donner plus d'oxygène à la supercar. Quant à l'arrière, il est repris de la SVJ, à la différence près que l'Ultimae n'a pas d'aileron fixe. Elle porte des jantes "Silver Dianthus" de 20" à l'avant et de 21" à l'arrière. Elles sont disponibles en bronze, noir ou gris titane.

Dans l'habitacle, cette Aventador se distingue par une sellerie en cuir et Alcantara. On retrouve aussi des éléments en carbone et un motif en "Y" au niveau des sièges. Le badge "Ultimae" est visible à côté du siège, on remarquera aussi côté conducteur une plaque indiquant le numéro du véhicule.

Car oui, en effet, la Lamborghini LP 780-4 Ultimae ne sera produite qu'à 350 exemplaires. Il y aura également 250 Lamborghini LP 780-4 Ultimae Roadster. Les premiers exemplaires ont déjà été livrés, la supercar sera visible du 8 au 11 juillet au Festival de vitesse de Goodwood.