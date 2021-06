Tout va bien pour Lamborghini qui vend ses luxueuses et chères voitures sans mal. Les affaires marchent tellement bien qu'un groupe suisse a fait une offre de rachat du constructeur italien. Mais Audi n'est pas intéressé par la vente de Lamborghini, "Lamborghini n'est pas à vendre", a déclaré un porte-parole du constructeur aux anneaux. Cette décision est parfaitement compréhensible, pourquoi vendre une société rentable ?

De son côté, Lamborghini a annoncé via son PDG Stephan Winkelmann que la quasi-totalité de la production 2021 était déjà vendue. Le patron prévoit même une forte croissance en 2021 après une année 2020 lourdement impactée par le coronavirus. Après des semaines et des mois de restrictions, les clients ont tendance à dépenser plus, ce qui explique le succès des modèles Lamborghini estime Winkelmann.

Il est à noter que malgré le contexte difficile, Lamborghini a terminé l'année 2020 sur des résultats honorables. En effet, 2020 s'inscrit comme la deuxième meilleure année dans l'histoire de Lamborghini malgré une pandémie qui a paralysé ses chaînes de production pendant deux mois. Comme vous le savez sans doute, le Lamborghini Urus n'y est pas pour rien, c'est le modèle le plus vendu chez ce constructeur.

Dans le futur, le fabricant prévoit de remplacer l'Aventador et d'électrifier toute sa gamme à horizon 2023. Lamborghini a même annoncé l'arrivée de sa première voiture 100% électrique après 2025. Si vous avez loupé l'info, sachez que la marque va investir 1,5 milliard d'euros au cours des quatre prochaines années dans l'électrification.

Les puristes sont peut-être déçus, mais Lamborghini veut les rassurer. La marque a déclaré que la performance reste sa priorité absolue. Les prochains modèles s'inscriront dans la lignée de la Sian qui est actuellement produite en série limitée. Cette supercar est pour rappel hybride puisque son V12 est associé à un supercondensateur. Elle développe 785 ch et accélère de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.