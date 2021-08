En attendant ce qui s'annonce comme sa renaissance, la Lamborghini Countach est une fois de plus la vedette d'un film. On peut voir la voiture dans la bande-annonce de House of Gucci, le film de Ridley Scott avec Al Pacino, Salma Hayek, Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver et Jeremy Irons (pour ne citer que les principaux acteurs).

Cette très grosse production revient sur l'histoire de la famille Gucci et la manière dont elle a réussi à créer son empire dans le monde de la haute couture.

La courte vidéo trailer, publiée sur YouTube par Metro-Goldwyn-Mayer, a déjà atteint 10 millions de vues. La voiture de sport de Sant'Agata Bolognese, qui fêtera son 50e anniversaire en 2021, a été présentée sous forme de concept en 1971 pour remplacer la Lamborghini Miura, une autre légende italienne.

Une Countach 25e anniversaire

Dans la bande-annonce du film, dont la sortie est prévue en novembre, on remarque la Lamborghini Countach 25 Anniversario. Produite entre 1988 et 1990 (pour célébrer le quart de siècle d'existence de la société), la voiture a été créée dans le sillage du prototype "Evoluzione" de 1986, dont elle a également repris la peinture gris argenté caractéristique.

Cette Countach comportait tellement d'améliorations que 3000 des 8000 composants ont été fabriqués spécialement pour le modèle. Nouvelle configuration, nouvel aérodynamisme, le même moteur V12 de 5,2 litres introduit par la Countach Quattrovalvole de 1985 : il développait 455 ch, 501 Nm de couple et une vitesse maximale de 300 km/h. Elle a été produite à 658 exemplaires avant de céder la place à la Diablo.

La Countach et le cinéma

Ce n'est pas la première fois qu'une Lamborghini Countach est utilisée dans un film. L'exemple le plus célèbre est sans aucun doute la voiture blanche conduite par Leonardo di Caprio dans Le Loup de Wall Street.

Mais la voiture de Sant'Agata Bolognese, qui a toujours incarné le concept même de supercar en termes de look, de configuration et de performances, est apparue sur le grand et le petit écran à de nombreuses autres occasions : elle a été la protagoniste de quelques poursuites à haute vitesse dans la célèbre série Miami Vice et a également inspiré de nombreuses voitures de sport dans de nombreux dessins animés de différentes époques, qui se sont inspirés de ces lignes iconiques.

Enfin, pour en revenir à l'éventuel successeur de la Countach, ou au nouveau modèle qui célébrera en quelque sorte son anniversaire, comme nous l'avons vu, de nombreuses rumeurs circulent. Lamborghini a déjà publié un teaser photo et vidéo. Pour le reste, le mystère demeure !