Le choix de la couleur est l'un des moments les plus importants lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Et imaginez si la voiture en question est une supercar très spéciale comme la Lamborghini Countach LPI 800-4, une réédition moderne et électrifiée de la supercar légendaire née il y a 50 ans.

Pour les photos officielles, la société basée à Sant'Agata a choisi une couleur blanc perle qui reflète parfaitement la lumière, mettant en valeur ses muscles. Mais que faire si le blanc ne plaît pas à ses 112 futurs propriétaires ? Pas de problème car le constructeur propose une multitude de couleurs que vous allez découvrir ci-dessous.

Comme l'originale

Commençons par le jaune, ne serait-ce que parce que c'est la couleur utilisée pour habiller le prototype de la Lamborghini Countach présenté en 1971 au Salon de l'automobile de Genève. Cette couleur est aussi symbolique que le vert que vous voyez sur les photos.

Si, au contraire, vous recherchez quelque chose d'un peu plus "classique", voici le noir qui va avec tout et ne vieillit jamais. Pour ceux qui recherchent des couleurs plus flamboyantes, ils pourraient mettre dans leur garage une Lamborghini Countach rouge avec des jantes noires. Le bleu (brillant ou mat) et le bleu clair complètent les options de couleur de la supercar électrifiée de Sant'Agata.

Une fois que nous avons trouvé la couleur, nous passons au cockpit, avec trois mélanges de couleurs différents : l'un blanc avec des inserts noirs, et les deux autres dominés par le rouge avec des détails plus ou moins étendus en noir.

Une Countach sur-mesure

Dans le long communiqué de presse consacré à la Lamborghini Countach, il n'est pas fait mention du programme Lamborghini Ad Personam, le département de personnalisation de Sant'Agata Bolognese, mais il est peu probable que l'on reste sans réponse en frappant à cette porte. Et à partir de là, les possibilités de créer une Countach unique seront presque infinies.

A quoi ressemblerait votre Lamborghini Countach de rêve ?