La Gallardo a été produite pendant 10 ans (de 2003 à 2013), au cours desquels 14 022 voitures ont été assemblées. Lamborghini n'a eu besoin que de cinq ans pour atteindre ce chiffre avec l'Huracan, qui célèbre aujourd'hui une étape importante. Cette Super Trofeo Omologata finie en gris mat et destinée à un client de la Principauté de Monaco est le 20 000eme exemplaire de la supercar.

La STO est l'une des douze (12 !) versions routières de la "petite" Lambo, qui a également donné naissance à trois dérivés réservés à la piste. La variante routière de la 13eme versions est en route, car la Sterrato tout-terrain sera dévoilée dans les prochains mois. La supercar haut perchée sera la dernière machine V10 de la marque italienne exotique sans électrification. Elle succédera à la Tecnica récemment présentée.

Lamborghini Huracan - 20 000 exemplaires produits

Lamborghini a examiné les chiffres de plus près et a découvert que 71 % des acheteurs de Huracan ont opté pour le coupé. Le principal marché du modèle au cours de ces huit années a été les États-Unis, avec 32 % des livraisons, suivis par le Royaume-Uni et la Chine. Bien qu'elle ait un peu vieilli, la machine à moteur central reste plus désirable que jamais. En fait, 2021 a été sa meilleure année, avec 2 586 voitures vendues.

En l'état actuel des choses, l'Huracan est la Lamborghini la plus populaire de tous les temps. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit détrônée par l'Urus. En 2021, le SUV a été assemblé à 15 000 exemplaires, trois ans seulement après son entrée en production.

On ne sait pas si la robuste Sterrato marquera la fin de l'Huracan ou s'il y aura de futures variantes hybrides de la supercar Lamborghini "d'entrée de gamme". En attendant, l'entreprise n'a pas d'autre choix que de reconstruire les 20 Huracan qui étaient en route vers les clients. Ces derniers ont péri au début de l'année dans le Felicity Ace lorsque le cargo a pris feu avant de finir au fond de l'océan Atlantique.

En raison de ce même incident, Lamborghini relance la production de l'Aventador en fabriquant 15 exemplaires supplémentaires de l'Ultimae. En outre, 50 Urus supplémentaires devront être construits.

À partir de 2023, tous les produits lancés par Lamborghini seront hybrides, à commencer par la remplaçante de l'Aventador. Le tout premier véhicule électrique devrait être lancé vers 2028, probablement sous la forme d'un crossover.