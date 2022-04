Lamborghini est sur le point de dévoiler un tout nouveau modèle basé sur la superbe Huracan. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'agit d'une Huracan surélevée et armée pour franchir les routes difficiles. Le modèle de série découle du concept présenté en 2019, selon toute vraisemblance, il devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à notre illustration.

Ce rendu se base bien entendu sur le concept, mais aussi, sur les toutes dernières photos espion du prototype de développement. Au menu, une garde au sol plus élevée, des pare-chocs modifiés et un look plus robuste. La Lamborghini Huracan Sterrato sera équipée d'une transmission intégrale afin de lui permettre d'évoluer dans n'importe quelle situation.

La baie moteur devrait encore et toujours accueillir le V10 de 5,2 litres de cylindrée atmosphérique. Il délivrerait 640 ch pour 600 Nm, ce qui n'est franchement pas mal pour un véhicule "tout-terrain". Le moteur sera probablement associé à la boîte automatique à double embrayage à sept rapports recalibrée pour l'occasion pour que l'Huracan devienne plus à l'aise hors des sentiers battus.

Lamborghini Huracan Sterrato Concept Lamborghini Huracan Sterrato Concept

Cette nouveauté sera présentée cette année, il s'agit de l'un des quatre modèles promis par la marque au taureau. Selon les bruits de couloir, elle serait commercialisée en édition limitée à partir de 240 000 €.

Il est tout de même assez curieux de voir les supercars essayer de devenir des "tout-terrains" et les SUV comme l'Urus tenter de mimer les supercars. Cela est d'autant plus intriguant que Lamborghini ne sera pas seul dans cette niche puisque Porsche prépare aussi une variante hors route de la 911. Son nom, la Porsche 911 Dakar et nous l'avons également imaginée grâce aux photos espion. Ferrai n'a pas l'intention de se lancer à son tour, il est déjà bien occupé avec le lancement du Purosangue, son premier SUV !