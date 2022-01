Qu'est-ce qu'une Lamborghini surélevée mais qui n'est pas le SUV Urus ? C'est l'Huracan Sterrato. Les équipes de Sant'Agata Bolognese ont exploré l'idée d'une supercar V10 plus aventureuse en juin 2019 avec le dévoilement d'un concept tout-terrain à moteur central doté d'un style imposant et d'une suspension surélevée.

À en juger par cette nouvelle série de clichés espion, il semblerait qu'une version de production soit bel et bien prévue !

Lamborghini a promis de dévoiler quatre produits cette année, et avec l'Aventador finalement retirée, cela signifie qu'il y aura des mises à jour pour les Huracan et Urus en 2022. Bien sûr, il pourrait aussi y avoir un autre modèle spécial unique, mais il y a de fortes chances que cette machine surdimensionnée arrive dans les 12 prochains mois. Surprise dans un décor hivernal, le prototype avait clairement une garde au sol plus généreuse et on peut supposer que le véhicule d'essai était équipé d'une transmission intégrale.

Parmi les autres caractéristiques inhabituelles pour une Lambo, citons la plaque de protection avant et les rails de toit, sans oublier la barre d'éclairage à LED montée sur le coffre. Les lamelles à l'arrière abritent une prise d'air à double entrée qui permet au 5,2 litres atmosphérique de fonctionner à des températures optimales. Ignorez les étriers de frein dépareillés car la version de production aura probablement la même couleur pour les deux essieux.

Malheureusement, le prototype ne semble pas reprendre le revêtement de protection de carrosserie du concept Sterrato avec ses passages de roue surdimensionnés. Il serait intéressant que la version de série soit dotée de ces élargisseurs d'ailes boulonnés, et il convient de mentionner que le showcar avait des voies plus larges de 40 mm. Plus haut de 47 millimètres et monté sur des roues de 20 pouces enveloppées de gros pneus, elle offrirait de meilleurs angles d'approche et de départ. Les ingénieurs ont calibré le système AWD et la transmission automatique à sept vitesses et à double embrayage pour qu'ils fonctionnent mieux en tout-terrain.

Lorsque le concept Sterrato, basé sur la Huracan, a été dévoilé, Lamborghini n'avait pas parlé d'une éventuelle version de production, mais avait mentionné qu'elle avait construit un prototype fonctionnel. Quelques jours plus tard, le directeur technique Maurizio Reggiani avait déclaré que le constructeur italien pourrait construire la voiture et même réaliser un joli bénéfice. Il avait ajouté que la voiture serait équipée de pièces imprimées en 3D, fabriquées à partir d'un nouveau matériau synthétique léger, boulonnées sur la carrosserie.

Les rumeurs suggèrent que la production d'une éventuelle Huracan Sterrato serait limitée à 500 ou 1000 voitures, pour un prix d'environ 240 000 euros.

Une mode des sportives que Lamborghini n'est pas le seul ni le premier constructeur de voitures de sport à essayer puisqu'au sein même du groupe Volkswagen, chez Porsche, une 911 "Safari" a déjà été surprise à de nombreuses reprises. Ou sinon, en sortant du groupe, on peut également penser à la récente Morgan CX-T !