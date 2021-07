N'oublions pas que Lamborghini était au départ une entreprise de tracteurs, et qui peut oublier le LM002 équipé d'un V12 ? Aujourd'hui, nous avons également l'Urus, bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un tout-terrain hardcore pour conquérir les déserts. Pour cette tâche, nous nous tournons vers la ... Lamborghini Huracan ? Enfin, en quelque sorte.

Techniquement, le véhicule présenté dans cette vidéo est une Lamborghini Huracan. Il reprend le châssis de l'Huracan avec des portes en papillon. Vous ne trouverez pas de V10 italien sous le capot moteur - en fait, vous ne trouverez même pas le capot. Un V8 LS est relié à une boîte de vitesses Lamborghini qui entraîne les roues arrière. B is for Build a ressuscité une Huracan brûlée et destinée à la casse. Il a créé une incroyable Lambo à moteur LS qui a épaté les participants au salon SEMA 2019.

Oui, B is for Build a ressuscité une autre Huracan, sauf que cette fois, le thème est un peu plus apocalyptique. Le constructeur a obtenu gratuitement un châssis Huracan dépouillé à la fin de l'année 2020 avec une mission singulière en tête : construire un bolide sauvage pour participer à la Mint 400 édition 2021. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une course tout-terrain vieille de plusieurs décennies qui se déroule près de Las Vegas, et pour autant que l'on sache, une Lamborghini n'y a jamais participé.

Il semble que cela va bientôt changer. La vidéo en haut de l'article montre l'Huracan sauvage - officiellement appelée Jumpacan - se lançant dans des essais à grande vitesse dans le désert où la course aura lieu à la fin de l'année. Elle semble parfaitement à l'aise pour faire de gros donuts dans le sable, et sur un petit saut au moins, la Jumpacan fait honneur à son nom. L'attaque d'un saut plus grand n'a pas été aussi bien réussie, mais bon, c'est une sacrée Huracan. Passer sur les dos d'âne d'un parking est généralement une lutte, et ce n'est pas comme s'il y avait un marché secondaire établi pour les améliorations hors route de l'Huracan.

Habituellement organisé en mars, le Mint 400 de 2021 a été reporté à décembre en raison de la pandémie de COVID-19. Cela devrait laisser suffisamment de temps pour mettre au point la Jumpacan, et nous sommes impatients de la voir voler haut.