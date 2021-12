Ce n'est plus un secret que Porsche développe une version surélevée de la 911. Celle qui devrait s'appeler Porsche 911 Safari a déjà été surprise sous forme de prototypes depuis un certain temps déjà. Et le mois dernier, nos photographes espions ont capturé un prototype lors d'essais sur le Nürburgring.

Cette fois-ci, découvrez la 911 Safari en mouvement dans cette vidéo espion fournie par CarSpyMedia sur YouTube. Malgré sa garde au sol surélevée, la 911 Safari, prête pour le "tout-terrain", n'a pas peur de se lancer à fond sur le redoutable circuit allemand.

Un regard plus attentif au prototype capturé en images fixes dans la galerie ci-dessus et à la 911 Safari repérée dans la vidéo montre qu'il s'agit de la même voiture. Les plaques d'immatriculation sont les mêmes, tout comme la carrosserie peu camouflée et d'autres éléments notables tels que l'aileron arrière.

Le point le plus marquant de ce prototype de 911 Safari est sa garde au sol. Comme pour les dernières fois où la voiture a été aperçue, il semblerait qu'elle soit plus haute de pas loin de 5 cm par rapport à la 911 normale. Le prototype porte également de grandes jantes d'environ 20 pouces de diamètre, chaussées de pneus Pirelli.

La Porsche 911 Safari reprendrait le groupe motopropulseur de la Carrera 4S, ce qui signifie qu'elle pourrait être animée par le même moteur 3.0 litres à plat biturbo . Ce moteur développe 450 chevaux (329 kilowatts) et 528 Newton-mètres de couple.

La Porsche 911 Safari ayant été déjà aperçue à plusieurs reprises, on peut s'attendre à ce qu'elle soit dévoilée au cours du premier semestre de 2022.