Comme souvent, malgré la crise, ce sont les marques haut de gamme qui s'en sortent le mieux, et c'est également le cas dans l'univers automobile. Après Bentley, c'est au tour de Lamborghini de publier ses résultats pour l'année 2021, et c'est encore un nouveau record pour la firme au Taureau, avec 8405 voitures livrées, soit 13 % de plus que l'année 2020.

L'Urus est évidemment la locomotive de la marque, avec 5021 modèles livrés, soit 59,74 % des ventes de Lamborghini dans le monde. Même son de cloche du côté de chez Bentley, puisque le Bentayga est aussi la meilleure vente de la marque, même si sa part est moins élevée que l'Urus puisqu'il représente 40 % des immatriculations de la firme britannique en 2021.

L'Urus s'est rapidement hissé à la première place des ventes.

Sans surprise, l'Huracán termine deuxième avec 2586 exemplaires livrés, tandis que l'Aventador a séduit 798 acheteurs 2021. Pour rappel, la firme de Sant'Agata Bolognese a présenté trois produits l'année dernière : l'Huracán Super Trofeo Omologata, l'Aventador Ultimae et la Countach LPI 800-4.

Lamborghini a connu une croissance à deux chiffres sur trois marchés en 2021. Les ventes en Amérique et en Asie-Pacifique ont augmenté de 14 %, tandis que la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a augmenté de 12 %. Les États-Unis ont été, une nouvelle fois, le marché le plus important pour Lamborghini, avec 2472 voitures vendues (+11 %), suivi de la Chine avec 935 unités (+55 %), de l'Allemagne avec 706 livraisons (+16 %) et du Royaume-Uni avec 564 ventes (+9 %).

La remplaçante de la Lamborghini Aventador est en phase de développement.

2022 s'annonce similaire à 2021, Lamborghini ayant déjà suffisamment de commandes pour couvrir la quasi-totalité de la production prévue pour les douze prochains mois. Dans ce laps de temps, la marque italienne prévoit de lancer pas moins de quatre produits. Plus tard, le portefeuille s'agrandira pour inclure un quatrième modèle en introduisant un premier véhicule 100 % électrique prévu pour la seconde moitié de la décennie.