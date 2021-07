Il y a quelques semaines, Lamborghini présentait l'Ultimae. Il s'agit de la toute dernière Lamborghini de l'histoire à bénéficier d'un moteur V12 atmosphérique. Dès à présent, le constructeur de Sant'Agata Bolognese ne produira plus que des véhicules hybrides avant de lancer son premier modèle électrique.

Lors d'un entretien avec nos confrères anglais d'Autocar, Stephan Winkelmann a révélé l'identité des prochaines nouveautés. Cela commencera cette d'année par un modèle équipé d'un V12 couplé à un système électrique. Il utilisera la même technologie (supercondensateur) que la Lamborghini Sian FKP 37.

L'an prochain, le constructeur au taureau présentera un modèle basé sur l'Huracan avant de la remplacer par une nouvelle génération en 2024. La même année, Lamborghini dévoilera la version revisitée de l'Urus que nos photographes ont aperçu à maintes reprises alors qu'il était en cours d'essai. Fait intéressant, Stephan Winkelmann n'a pas souhaité confirmé le maintien du moteur V10 atmosphérique à l'arrière de la remplaçante de l'Huracan. Le patron n'exclut pas la possibilité de le changer par un V6 hybride !

En 2023, Lamborghini remplacera son Aventador par une toute nouvelle génération. Naturellement, elle sera hybride et rechargeable et ne disposera pas de supercondensateurs que Lamborghini considère comme n'étant pas assez écologique pour répondre aux réglementations sur les émissions en CO 2 . Cette supercar sera plus lourde, mais elle sera aussi plus puissante afin de compenser l'excès de gras.

"Le supercondensateur, à notre avis, est une technologie de pont qui ne répond pas aux besoins que nous avons pour l'avenir de réduire les émissions. En 2023-2024, nous hybriderons toute notre gamme de produits pour réduire les émissions de CO2 jusqu'à 50 % d'ici 2025. Un condensateur ne serait pas en mesure d'y parvenir. Je pense que l'hybridation est une bonne solution.", a-t-il déclaré.

Enfin, en 2025, et comme annoncé précédemment, le constructeur italien lancera son premier modèle 100% électrique. Comme on s'en doutait un peu, il ne s'agit ni d'une supercar ni d'un SUV, mais d'une 2+2 comme le suggérait le teaser. Ce modèle à piles pourrait s'inspirer de la Lamborghini Estoque, un concept présenté en 2008 et qui n'a jamais été commercialisé.