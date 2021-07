Le Tecnomar for Lamborghini 63, le yacht qui porte la marque Toro à travers les vagues, est un objet très spécial. Peut-être même plus que la dernière supercar de Bologne, la pourtant très exclusive Lamborghini Sian.

Nos confrères de Motor1.com Italie, peu après avoir pu tester la Lamborghini Sian, on eu la chance de monter à bord du yacht Tecnomar for Lamborghini 63 qui s'en est inspiré : il s'agit d'un bateau de luxe très rapide, né de la collaboration entre Lamborghini et le chantier naval "The Italian Sea Group". Découvrez comment ce projet est né.

Tecnomar for Lamborghini 63 : une supercar des mers

Pour célébrer l'année de la fondation de l'entreprise par Ferruccio Lamborghini, les deux marques ont travaillé ensemble pour créer une édition limitée de 63 exemplaires, comme le suggère le chiffre du nom du yacht : Tecnomar for Lamborghini 63. La largeur du yacht, en revanche, est de 5,4 mètres, tandis que le poids - dit de déplacement - est de 24 tonnes, soit 24 000 kg.

Mais 63 est aussi le nombre prévu par Lamborghini pour la production de la Sian, la voiture de sport qui a inspiré ce bateau aux caractéristiques uniques, un yacht de luxe affichant des performances de bateaux plus compacts. Et avec un lien fort avec la marque automobile de Sant'Agata Bolognese, qui se manifeste notamment dans la définition de l'aspect extérieur.

L'atmosphère que les 12 passagers peuvent respirer à bord est en effet beaucoup plus "Lamborghini" qu'on ne le pense. Les formes, les matériaux - même l'instrumentation devant le conducteur - reproduisent fidèlement les composants utilisés dans la construction des voitures de la marque au taureau. Et ce "traitement" s'applique aussi bien à l'extérieur, sur le pont, qu'à l'intérieur, avec la possibilité de configurer les détails à votre goût, grâce au même programme de personnalisation Ad Personam utilisé pour configurer les supercars Bolognaises.

Deux moteurs V12 pour une puissance de 4000 ch

Même les performances évoquent la "Lamborghini de la mer". Nous parlons du bateau le plus rapide de la flotte Tecnomar, qui atteint une vitesse de pointe de 60 nœuds (ou 111 km/h), avec une vitesse de croisière de 40 nœuds (75 km/h), une vitesse à laquelle l'autonomie est de 210 miles nautiques (389 km), pour un total de 10 heures de navigation. Avec un réservoir de carburant de 3600 litres, dans ces conditions d'utilisation, la consommation des deux moteurs diesel MAN bi-turbo (24 000 dm3 ou 24 litres) de 4000 ch est de 360 litres/heure.

Lamborghini SIAN Yacht Tecnomar Lamborghini 63 Longueur 4,98 m 20 m Largeur 2,08 m 5,4 m Poids n.c. (1575 kg Aventador) 24 000 kg (24 tonnes) Moteur V12 Lamborghini atmosphérique 2x V12 MAN bi-turbo diesel Carburant Essence hybride Diesel Cylindrée 6,5 litres 2x 24 litres Puissance 819 ch (785 ch + 34 ch électrique) 2x 2000 ch @ 2300 tr/min Puissance spécifique 121 ch/litre 83 ch/litre Couple 720 Nm 6750 tr/min + 35 Nm électrique 2x 6500 Nm @ 1200 tr/min Rapport poids/puissance 1,12 kg/ch 6 kg/ch Vitesse max 350 km/h 111 km/h (60 nœuds) Vitesse de croisière n.c. 74 km/h (40 nœuds) Autonomie 460 km (estimation sur la consommation déclarée) 389 km - 210 milles nautiques - 10 heures Capacité réservoir 85 litres 3600 litres Consommation 18,5 litres/100 km (5,4 km/litre) 360 litres/heure

(0,11 km/litres | 925 litres/100 km) Prix 3 millions d'euros 3,1 millions d'euros

Mais la sportivité de ce projet a également été recherchée dans tous ces aspects techniques impliquant les hélices, ou les caractéristiques de la coque, comme les patins qui dévient le flux d'eau en aidant la coque à se soulever, générant ainsi de la portance. Grâce également aux "marches", qui contrôlent la stabilité longitudinale du bateau, mais favorisent également la portance du yacht, en guidant le détachement du flux d'eau à grande vitesse et en invitant l'entrée d'air sous la coque, facilitant le flux et diminuant la résistance hydrodynamique.

Expérience de conduite

Afin d'optimiser les performances de glisse, il existe également des flaps réglables qui permettent de faire varier l'assiette du bateau, c'est-à-dire sa position par rapport à l'eau. En revanche, des termes tels que "roulisl" ou "tangage", que nous utilisons souvent lorsque nous parlons de voitures, viennent du monde nautique, et il s'agit d'un bateau pour lequel les ingénieurs ont accordé une grande attention au maintien du cap, car il est capable d'atteindre des vitesses aussi élevées même en croisière, et pas seulement en termes absolus.

L'aérodynamisme a également été pris en compte, comme dans le cas de la forme du hard top, qui est plus grand que les structures habituellement utilisées sur les bateaux de ce type, pour les protéger du soleil ou des intempéries.

Tecnomar for Lamborghini 63 : le prix

Le prix de départ de ce yacht Lamborghini est d'un peu plus de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas très éloigné de la valeur du Lamborghini Sian qui a servi d'inspiration au projet (vous pouvez en apprendre davantage sur ces aspects en regardant la vidéo).

Si vous pouviez dépenser autant d'argent pour en avoir pour votre argent, laquelle de ces deux Lamborghini choisiriez-vous ?