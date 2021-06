Lamborghini a annoncé la production de seulement 63 exemplaires de la Sian (+19 roadsters). C'était sans compter sur cette réalisation à l'échelle 1 signée Lego Technic. Il aura fallu plus de 400 000 pièces pour la création de la Lamborghini Sián FKP 37 Lego Technic.

Dans son communiqué de presse, le fabricant de jeux indique que 154 types différents de Lego Technic ont été utilisés dont 20 ont été spécifiquement moulés pour ce modèle. Cette création a nécessité un total de 8660 heures de travail dont 5370 heures de développement et 3290 heures de production.

C'est une réplique exacte du modèle original, mesurant 4980 mm de long, 2101 mm de large et 1333 mm. Tous les éléments du modèle de série sont présents, à commencer par l'habitacle et les feux à LED complètement fonctionnels. Bref, tout y est, sauf le moteur V12 hybride...

Lego a étroitement collaboré avec le constructeur au taureau. Le fabricant est fier d'annoncer que c'est la première fois qu'un modèle Lego utilise une forme hexagonale et a un revêtement "effet pinceau" a été appliqué par un spécialiste de chez Lamborghini.

"La réalisation de la Lamborghini Sian a repoussé toutes nos limites. Nos designers adorent les défis comme celui-ci, c'est impressionnant de voir ce qu'ils ont réalisé", a commenté Lena Dixen, vice-présidente produits et marketing chez Lego

Ce n'est certainement pas la première fois que Lego et Lamborghini collaborent ensemble. Les deux entreprises ont déjà réalisé une Lamborghini Sian à l'échelle 1:8 beaucoup plus accessible et moins élaborée que cette œuvre d'art réalisé en une seule unité. Elle nous rappelle dans une moindre mesure la Bugatti Chiron Lego, ainsi que la McLaren Senna toutes les deux créées à partir de milliers de Lego. Nous avons par ailleurs réalisé un diaporama relatant les voitures créées en lego à l'échelle 1. Vous le retrouverez ci-dessous.