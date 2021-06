Seules 63 Lamborghini Sian seront produites et seulement 19 exemplaires de sa version roadster seront assemblés. Il s'agit de la Lamborghini la plus puissante à ce jour. Ce bijou mécanique et technologique est destiné à ravir quelques collectionneurs triés sur le volet dans le monde entier. À moins que vous n'ayez un père compétent et excellent bricoleur. Dans ce cas, tout , ou presque, devient possible.

Vous pourrez, par exemple, conduire une Lamborghini Sian Roadster encore plus spécial, 100% électrique et modelée à la main. Elle n'a pas été créée en façonnant la fibre de carbone, mais en coupant et en sciant du bois, c'est complètement incroyable !

Précision absolue

Le travail de Trương Văn Đạo est loin d'être ridicule, il a créé de toutes pièces une Lamborghini Sian en bois et fonctionnelle. Elle est identique à la véritable Sian, la précision des lignes est impressionnante, surtout si l'on considère que chaque centimètre a été créé à l'aide de ciseaux, de tronçonneuses et de rabots.

Il lui a fallu 65 jours de travail, condensés dans une vidéo de 16 minutes qui commence par l'installation des principales pièces prédécoupées et se termine par le modèle fini, doté de lumières LED fonctionnelles, de sièges sport, d'ailerons et de portes à commande électrique.

Puis vient bien sûr le temps des premiers (lents) essais sur route dans le silence de la propulsion électrique. Oui, il n'y a pas de pédales ni rien d'autre : la Lamborghini Sian en bois est équipée d'un moteur électrique placé sur l'essieu arrière.

Cadeau spécial

La Sian n'est pas la seule création de Trương : sur sa chaîne Youtube, vous pouvez voir des vidéos dans lesquelles d'autres voitures en édition limitée, comme la Bugatti Centodieci, une BMW et une Ferrari LaFerrari Aperta, prennent vie à partir de planches en bois. Un garage de rêve, que les collectionneurs du monde entier lui envient.