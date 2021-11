La Lamborghini Huracan est sur le marché depuis 2014. Nous sommes fin 2021, et le fabricant italien ne devrait pas tarder à donner une descendance à sa supercar. Jusqu'à présent, Lamborghini s'est montré discret à propos de ce nouveau modèle, mais il semblerait que le constructeur au taureau a planifié sa présentation en mars 2022.

C'est Jonny Lieberman, journaliste chez MotorTrend, qui a évoqué la remplaçante de l'Huracan au micro du podcast Spike's Car Radio. Il a révélé par qu'il allait voyager en Italie dans les prochains jours pour essayer ce nouveau modèle, mais qu'il ne pourrait pas en parler puisque Lamborghini lui impose un embargo de six mois.

Si nos calculs sont justes, la nouvelle génération de la Lamborghini Huracan sera dévoilée publiquement en avril 2022. Mais nous pensons que le constructeur pourrait la révéler un peu avant, en mars 2022, via un événement en ligne en lieu et place du salon de Genève qui n'ouvrira une fois de plus pas ses portes à cause de la pandémie.

Nous sommes un peu étonnés de cette annonce puisque Stephan Winkelmann, le PDG de Lamborghini a annoncé dans les colonnes d'Autocar que l'Huracan sera remplacée en 2024. Il a aussi ajouté qu'un modèle basé sur l'Huracan sera présenté en 2022, peut-être que Lieberman ira plutôt essayer cette version.

À la question posée par nos confrères d'Autocar sur l'avenir du moteur V10, le PDG a répondu :

"Il est un peu tôt pour en parler, car cela se produira en 2024. Nous nous concentrons sur l'année 2021, où nous aurons une autre voiture à côté de l'Ultimae avec un moteur V12 et un supercondensateur. En 2022, nous aurons deux nouveaux lancements, basés sur le Huracán et l'Urus , puis en 2023 et 2024 nous hybriderons la gamme complète".

En l'état actuel des choses, nous ne pouvons donc pas affirmer que la présentation de la remplaçante de la Lamborghini Huracan se tiendra en mars-avril 2022. Nous ne pouvons pas non plus confirmer la présence du moteur V10, Winkelmann n'a pas nié le fait que cette génération pourrait aussi embarquer un moteur V6 hybride puisqu'à partir de 2023-2024, toute la gamme Lamborghini sera hybridée.