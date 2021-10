Après une année 2020 particulièrement compliquée pour les constructeurs automobiles, 2021 s'apprête à être encore pire, notamment en raison d'une importante baisse de la production due à la pénurie de semi-conducteur. Mais certaines marques s'en sortent mieux que d'autres, notamment celles où les volumes sont moins importants et où les carnets de commandes sont remplis pour plusieurs mois, voire plusieurs années.

Ces marques, ce sont les plus prestigieuses bien évidemment, à l'image de Lamborghini par exemple, qui ne cesse d'enchaîner les records de livraisons. La firme au Taureau vient d'annoncer un nouveau record de ventes pour les neuf premiers mois de l’année 2021. Sur la période allant de janvier à septembre, Lamborghini a livré 6902 véhicules à ses clients, un record représentant une hausse de 23 % par rapport à la même période de l’année 2020, qui représentait déjà une augmentation de près de 6 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2019.

Et d'après un communiqué de la marque, les perspectives sont encore excellentes puisque "les carnets de commandes continuent de se remplir, la demande est forte pour l’ensemble de la gamme de produits".

La Lamborghini Huracán STO fut l'une des nouveautés présentées cette année.

"Lamborghini est dans une excellente forme, avec une gamme de modèles complète et très attractive comprenant des V10, des V12 et notre SUV, l'Urus", a commenté Stephan Winkelmann, le PDG de la marque. "L’entreprise n’a pas seulement surmonté la période difficile que nous avons traversée au cours de ces 18 derniers mois, mais elle a gardé une croissance constante en termes de volumes, ce qui témoigne de la force de notre portefeuille de produits, de l’attrait inébranlable de notre marque à travers le monde, de l’efficacité de notre stratégie commerciale et de la fiabilité de notre réseau de concessionnaires".

"Au début de l'année, nous avons annoncé une stratégie solide tournée vers l’électrification future de nos produits. Celle-ci commence par l’hybridation de toute notre gamme en 2024 et par un tout nouveau modèle entièrement électrique au cours de la décennie", a poursuivi Stephan Winkelmann. "Parallèlement, nous continuons de rendre hommage au moteur atmosphérique Lamborghini : les livraisons de la Huracán STO, modèle inspiré de la compétition, ont commencé cet été, tandis que deux V12 en édition limitée, la "dernière" Aventador Ultimae et la Countach LPI 800-4 annoncées cet été, ont déjà toutes été vendues, avec des délais d’environ 12 mois par rapport à notre gamme de produits plus élargie."

À titre indicatif, même si la France n'est pas vraiment le marché de prédilection de Lamborghini, la marque se débrouille plutôt bien en cette année 2021, avec 37 Urus vendus depuis le début de l'année, soit une augmentation de 76,2 % par rapport à la même période l'an passé, 30 Huracán (+ 114,3 %) et 16 Aventador (+ 166,7 %).