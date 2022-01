C'est peut-être la crise de l'industrie automobile, mais pas pour tout le monde visiblement puisque Bentley annonce avoir réalisé des ventes records en 2021. En effet, l'en dernier, le constructeur de voitures de luxe a écoulé 14 659 véhicules dans le monde, soit une augmentation de 31 % par rapport au record de 11 206 exemplaires écoulés en 2020.

Bentley estime que le lancement de nouveaux modèles et la demande croissante en modèles hybrides sont les deux raisons principales de son succès. L'intégration d'une motorisation hybride au Bentayga lui a permis de conserver sa place de leader, de plus, l'arrivée de la version restylée a aussi boosté ses ventes. Bentley n'a jamais vendu autant de Bentayga que l'an dernier, il représente quatre Bentley vendues sur dix. La Bentley Continental GT représente 33 % des ventes, tandis que la Flying Spur pointe à la dernière place avec une part de 27 %.

Bentley Bentayga S Bentley Continental GT Speed

"2021 a été une nouvelle année d'imprévisibilité, même si je suis ravi de pouvoir confirmer que nous avons surmonté des vents contraires importants et réalisé une percée dans nos performances commerciales. Il s'agit de notre deuxième année de ventes record au cours des années consécutives et est un signe positif de la force de notre marque, de notre excellence opérationnelle, de la forte demande mondiale et de l'affirmation de nos priorités stratégiques". Adrian Hallmark, président et PDG de Bentley Motors.

Bentley Flying Spur

Le marché de prédilection de Bentley est l'Amérique (4212 voitures), mais la Chine (4033 voitures) monte en flèche (+40 %) jusqu'à égaler l'Amérique pour la première fois. Ces deux marchés représentent tout de même 56 % des ventes mondiales du constructeur anglais. En Europe, Bentley a écoulé 2520 voitures contre 2193 en 2020, soit une augmentation de 15 %. A cela, la marque de voitures de luxe a vendu 1328 voitures au Royaume-Uni, 915 voitures au Moyen-Orient et 1651 voitures en Asie-Pacifique.

Le constructeur est présent dans 67 pays, et espère poursuivre sa croissance dans un contexte économique difficile. Bentley a d'ores et déjà annoncé qu'il deviendra 100 % électrique à partir de 2030, mais avant, il ne vendra plus que des voitures hybrides rechargeables dès 2026.