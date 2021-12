L'heure de la retraite a sonné pour la Lamborghini Aventador qui est sur le marché depuis 2011. Après 10 ans de carrière, la supercar italienne doit laisser sa place à une toute nouvelle génération qui sera lancée en 2023.

Jusqu'à présent, la supercar par excellence de Lamborghini ne s'était jamais montrée, mais en cette fin d'année 2021 et avant de vous souhaiter de joyeuses fêtes, les photographes espion nous ont envoyé ces photos dans lesquelles on aperçoit la descendante à la Lamborghini Aventador. Comme vous vous en doutez bien, ce prototype est encore camouflé, mais il nous donne au moins un premier aperçu du modèle propulsé par un V12.

On ne peut malheureusement pas faire de commentaires sur le design puisqu'en plus de porter des stickers psychédéliques, le prototype est vêtu d'une housse en tissu qui camoufle presque toutes ses formes.

L'élément le plus distinctif est sans doute la double canule d'échappement située très haut par rapport à l'Aventador. Elle est placée entre les deux feux arrière. On imagine que le look de cette voiture est agressif, en témoignent l'extracteur d'air et les lignes anguleuses. Hélas, il faudra patienter encore quelques semaines ou mois avant que le prototype ne délaisse une partie de son camouflage.

En revanche, nous en savons un peu plus côté mécanique car Stephan Winkelmann, le patron de Lamborghini, a déclaré que tout était nouveau au cœur de cette voiture qui n'a pas encore officiellement de nom. Elle sera motorisée par un tout nouveau V12 hybride rechargeable. Il sera couplé à "une toute nouvelle transmission" a affirmé Winkelmann.

Il est évident qu'elle sera encore plus puissante que l'Aventador qui revendique tout de même 700 ch dans sa version standard. On rappelle que la Countach LPI 800-4 qui embarque un V12 hybride non rechargeable développe jusqu'à 814 ch, ce tout nouveau modèle pourrait donc délivrer autant.