Lorsque la Sián FKP 37 a fait ses débuts en septembre 2019, beaucoup se sont demandés si le design de la première voiture hybride de série de Lamborghini était un aperçu de la remplaçante de l'Aventador. Il n'a pas fallu longtemps au chef du design Mitja Borkert de révéler que le style de la Lambo électrifiée n'était pas un avant-goût de la remplaçante de la Lamborghini Aventador.

C'est une histoire similaire avec l'Ultimae récemment dévoilée, qui est en fait plus proche du design de l'Aventador que la Sián FKP 37. Certains doivent penser qu'il s'agit d'un aperçu de la future supercar à V12, tout comme la Reventon de 2007 qui était un teaser de l'Aventador présentée quatre ans plus tard. Il s'avère que ce ne sera pas le cas, puisque le PDG Stefan Winkelmann affirme que le prochain modèle de la gamme sera totalement différent.

Galerie: Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Dans une interview accordée au magazine britannique Autocar, le grand patron de Lamborghini a révélé que "l'Ultimae a un design issu de la tradition de l'Aventador. La suite sera complètement différente, un peu comme si on passait de la Murcielago à l'Aventador." Donc, vous l'avez compris, le joyau de la gamme va inaugurer un look totalement nouveau. Nous considérons qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, car le design de l'Aventador a une dizaine d'années.

Officiellement confirmée pour un lancement en 2023, la nouvelle supercar sera propulsée par un tout nouveau moteur V12 avec un appoint électrique. Il ne s'agira pas d'un hybride rechargeable comme le concept Asterion de 2014, et elle n'héritera pas non plus de la technologie des supercondensateurs de la Sián FKP 37. En attendant, cette dernière prêtera sa configuration à une voiture V12 distincte qui fera ses débuts cet été, probablement sous la forme d'une édition spéciale à tirage limité.

Les puristes seront tristes d'apprendre que Lamborghini prévoit d'hybrider le puissant moteur douze cylindres, mais il n'y a pas d'autre moyen de maintenir le V12 en vie et de respecter les normes d'émissions de plus en plus strictes. C'est soit ça, soit passer à un moteur plus petit et ajouter un ou deux turbos pour compenser la perte de plusieurs cylindres.