La Morgan Plus Four CX-T semble être l'une des voitures les plus amusantes actuellement sur le marché. Il est juste dommage que la marque britannique n'en produise que huit et les vende chacune pour 170 000 £ (l'équivalent actuel de 198 200 €). Alors cette vidéo est la bienvenue pour nous donner un aperçu de ce que c'est que de conduire ce tout-terrain en édition limitée.

La CX-T s'inspire des succès de Morgan dans les courses de côte et les essais au début du 20e siècle. Au départ, il s'agit d'une Plus Four, mais d'importantes modifications transforment le véhicule, qui passe du statut de voiture de sport à celui de véhicule tout-terrain pour son propriétaire.

Les modifications esthétiques comprennent de nouvelles entrées d'air à l'avant et un crochet de remorquage. Une cage de sécurité externe recouvre l'habitacle. Plusieurs projecteurs ont été ajoutés sur le toit, et vous pouvez également y ranger les parties supérieures des portes. La partie arrière accueille désormais deux roues de secours de taille normale, du carburant supplémentaire, des réservoirs d'eau, une boîte à outils et des valises pour transporter de nombreux autres équipements.

Le CX-T partage la plupart des organes de transmission avec la Plus Four. Un quatre cylindre turbocompressé de 2,0 litres provenant de BMW qui développe 255 chevaux (190 kilowatts) et fonctionne avec une boîte manuelle à six vitesses. Le différentiel arrière utilise les commandes électroniques de BMW X-Drive avec des réglages pour une ouverture totale, un verrouillage à 45 % et un verrouillage à 100 %.

Même avec cette puissance modeste, cette vidéo montre que le CX-T est maniable et facile à glisser hors route. Le testeur note que lorsque vous ôtez la partie supérieure de la porte, lorsque vous glissez sur la gauche, la boue et les débris volent dans le visage du conducteur. Une paire de lunettes de conduite à l'ancienne pourrait être une solution. Et en plus c'est stylé.

Pour l'aider à être aussi performant en tout-terrain, le CX-T est équipé de ressorts hélicoïdaux EXE-TC. Il utilise les triangles de la Plus Six pour élargir la voie. Des pneus tout-terrain assurent l'adhérence sur la terre et le gravier.

Compte tenu de la réaction fantastique suscitée par le CX-T, nous nous demandons si Morgan ne pourrait pas intégrer un modèle de ce type dans sa gamme. Un modèle avec les modifications apportées à la transmission, à la suspension et aux roues, mais sans tout l'équipement tout-terrain, aurait sans doute du succès. De plus, le travail d'ingénierie sur les pièces est déjà fait. Alors Morgan, vous attendez quoi ?