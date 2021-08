Qui l'aurait cru ? Et pourtant, c'est bel et bien le cas : Morgan se lance, un peu après tout le monde il faut bien le dire, sur le créneau des tout-terrains. La marque dévoile la Morgan Plus Four CX-T qui présente une série de mises à jour pour rendre le roadster performant hors des sentiers battus. Seuls huit exemplaires au total seront produits, à 170 000 £ chacun, l'équivalent actuel de 200 000 €.

La CX-T gagne une cage de retournement externe au-dessus de l'habitacle et des feux montés sur celle-ci au-dessus du toit. Il y a des sacs de rangement sur chaque aile.

Morgan a revu toute la partie arrière pour créer un espace de rangement suffisamment grand pour accueillir deux roues de secours de taille normale. Cet espace comprend également deux valises Pelican étanches, une boîte à outils Zarges en aluminium et deux réservoirs de carburant Rotopax de 11 litres.

Pour faire face aux terrains accidentés, le Plus Four CX-T reçoit des triangles Plus Six modifiés qui élargissent la voie et augmentent le débattement des roues. Elle est montée sur des amortisseurs EXE-TC avec des butées internes. La garde au sol est de 230 millimètres (9,05 pouces). Des bagues sur mesure dans les bras de suspension inférieurs augmentent la durabilité.

Une plaque de protection en cinq parties protège le dessous de caisse d'éventuels obstacles. Le système d'échappement a été revu et sort sur le côté à l'arrière pour améliorer l'angle de départ.

La Plus Four utilise un quatre cylindres turbo de 2,0 litres provenant de BMW qui développe 258 chevaux (190 kilowatts). La Morgan reçoit également le différentiel arrière électronique BMW X-Drive avec un logiciel personnalisé. Il existe trois modes : Route avec un différentiel ouvert, Tout-Terrain avec un blocage de 45 %, et Tout-Terrain Extrême avec un blocage de 100 %.

L'habitacle de la CX-T est équipé d'un toit rigide en composite que les ingénieurs de Morgan ont adapté entre les cages de retournement interne et externe. Un rail de montage se trouve sur le tableau de bord pour maintenir des objets comme un téléphone ou un appareil photo. Un porte-carte amovible et un sac isotherme se trouvent dans l'espace pour les pieds du passager. Sans oublier une trousse de premiers secours derrière les sièges.

Morgan prend actuellement les commandes de la CX-T. Les 8 exemplaires devraient être fabriqués d'ici la fin de l'année. Faites vite !