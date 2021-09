Décidément, Morgan semble plus active que jamais. Quelques semaines après avoir présenté une très désirable version tout-terrain de sa Plus Four baptisée CX-T, c'est à 3 Wheeler de faire parler d'elle. Et alors que la firme de Malvern avait communiqué sur la fabrication du dernier exemplaire du 3 Wheeler tel qu'on le connaissait, voici que la prochaine génération se prépare. Et elle sera sur la route l'année prochaine !

La 3 Wheeler de nouvelle génération présentée sur ces images teaser est encore fortement camouflée. Mais elle nous en dit déjà long. Avec le plus grand changement, le moteur bicylindre en V n'est plus exposé comme il l'était à l'avant du véhicule. En effet, le moteur du prochain tricycle anglais n'est plus visible du tout. Morgan qualifie le véhicule présenté sur ces photos de "prototype technique soumis à des tests de durabilité".

L'élément à trois ailettes sur le nez de la voiture semble être un élément temporaire. Il comporte des supports apparents qui ne devraient pas se retrouver sur le véhicule de série. L'élément ne s'accorde pas non plus avec le reste du style extérieur lisse de la machine. Morgan affirme que le nouveau 3 Wheeler possède un "nouveau langage stylistique inspiré des débuts de l'ère du jet".

Que les fans du modèle se rassurent, on peut voir sur ces images que le nouveau 3 Wheeler aura toujours des composants de suspension et de direction bien visibles à l'avant.

Ces photos ne nous permettent pas de voir l'intérieur, mais il est clair qu'il y a toujours un cockpit pour deux personnes. Un arceau de sécurité anti-retournement vient se positionner juste derrière la tête du conducteur. Il y a un petit pare-brise de style Brooklands, un saute-vent qui dévie un peu le flux d'air au-dessus du conducteur.

Au lieu du moteur V-Twin d'origine Harley-Davidson, le nouveau 3 Wheeler adoptera un moteur trois cylindres à aspiration naturelle d'origine Ford. Morgan ne parle pas de la boîte de vitesses.

Il n'est donc plus question de version électrique même si pour rappel, Morgan semblait très proche à un moment de produire une version électrique du 3 Wheeler. Elle était censée être commercialisée en 2018, mais la société a annulé le projet juste avant de mettre effectivement le produit en vente.

La version électrique n'avait pourtant pas des spécifications très impressionnantes. Elle embarquait un moteur électrique à refroidissement liquide développant seulement 47 chevaux (34,8 kilowatts) alimentant la roue arrière. Une batterie de 21 kWh aurait offert une autonomie estimée à 193 kilomètres.