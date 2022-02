Une supercar pour chaque terrain ? Il y a quelques années encore, les modèles de ce type ne prenaient vie dans les salons que sous forme de concepts. Aujourd'hui, le contexte est résolument différent : la tendance des SUV s'est étendue à d'autres segments, dont celui des voitures de sport.

Ainsi, tout comme Lamborghini prépare une Huracan en version tout-terrain, Porsche travaille également sur une 911 tout-terrain. Rebaptisée 911 Dakar, la supercar connue jusqu'à présent sous le nom de 911 Safari devrait suivre les traces de la Taycan Cross Turismo en combinant hautes performances et grande polyvalence, et nous l'avons imaginée dans notre rendu exclusif.

Look baroudeur

C'est la Taycan Cross Turismo qui a initié cette "fusion" de styles entre une supercar et crossover/SUV capable d'offrir un bon degré de praticité chez Porsche. Notre illustration reprend de nombreux éléments aperçus dans les prototypes de développement, et empruntés à sa cousine électrique.

La carrosserie classique de la 911 est combinée à des passages de roues en plastique, des pare-chocs spécifiques et un soubassement afin de rendre la Porsche plus apte à affronter les graviers et les saletés. Par rapport à la Cross Turismo, cependant, la garde au sol devrait être plus prononcée grâce à la présence d'une suspension à haute excursion pour mieux gérer les sauts et les chutes.

La 911 Dakar devrait être proposée avec un aileron arrière fixe et des pneus généreux pour accroître le confort sur les routes accidentées. L'habitacle pourrait recevoir une nouvelle sellerie et une instrumentation spécifique également orientée vers une utilisation tout-terrain.

Retour aux sources

Le nom même de "Dakar" est un hommage à l'histoire de Porsche. C'est en 1972 que le pilote polonais Sobieslaw Zasada a pris la deuxième place du East African Safari Rally au volant d'une 911 légèrement modifiée. En 1986, c'est au tour de trois légendaires 959 de terminer première, deuxième et sixième au Paris-Dakar.

En bref, Porsche et la course tout-terrain entretiennent une relation de longue date, tout comme sa relation avec le moteur boxer. Sous le capot de la 911 Dakar, en fait, on devrait retrouver le six cylindres 3.0 L de 450 ch et 530 Nm de couple de la Carrera 4S avec l'omniprésente transmission intégrale. L'information n'a pas été confirmée par la société allemande, qui n'a même pas annoncé de date de présentation.

Il est toutefois probable que la nouvelle version de la 911 verra le jour à la mi-2022, les premières unités devant être produites d'ici la fin de l'année.