Le 16 février dernier, le Felicity Ace a pris feu dans l'océan Atlantique. Fort heureusement, son équipage a été secouru et personne n'a été blessé. Le navire est resté à la dérive durant plusieurs jours avant de couler, emportant avec lui des milliers de véhicules.

Cet évènement a fait le tour du web, et pour cause, le navire transportait des véhicules de luxe comme des Bentley, Lamborghini et Porsche. Elles sont maintenant toutes au fond de l'eau et il n'est pas certain qu'un jour elles remonteront sur la terre ferme.

Quelques semaines plus tard, le site importinfo.com a publié la liste complète des voitures (et des tracteurs) présents à bord du paquebot, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe Volkswagen a essuyé une très grande perte avec 200 Volkswagen Golf, 180 Volkswagen ID.4, 350 Audi Q3, mais pas seulement. Vous retrouverez la liste complète ci-dessous.

Le Felicity Ace transportait aussi des Lamborghini Huracan, Lamborghini Aventador et des Lamborghini Urus. On peut également citer les 1117 Porsche qui ne pourront hélas jamais rejoindre leur propriétaire, ainsi que les 100 Bentley.

Il est intéressant de noter qu'une infime partie des voitures n'était pas neuve. C'est le cas du Land Rover Santana de 1977, de la BMW 750i de 2007 et de la Ford Mustang de 2015. Il y avait aussi une Honda Prelude de 1996 reconstruite par Top Gear NL et envoyée aux USA pour y être restaurée.