Mise à jour 18/02/2022 : Bentley a confirmé que le navire transporte 189 modèles de sa marque. D'après Autoblog, il y aurait également 1100 Porsche à son bord.

L'histoire se répète. Le mercredi 16 février 2022, un cargo transportant des Porsche ainsi que d'autres voitures du groupe Volkswagen a pris feu près des îles des Açores. il avait quitté le port d'Emden, en Allemagne, le 10 février dernier et devait rallier Davisville (Rhode Island) le 23 février prochain.

Selon les informations du Washigton Post, ce navire a transmis un signal de détresse après qu'un incendie se soit déclaré dans l'un des ponts de chargement. Peu de temps après, un patrouilleur de la marine portugaise venait à son secours afin d'évacuer les membres de l'équipage. Dans un communiqué, la marine portugaise a confirmé cette information, tout en précisant que les 22 personnes se trouvant à bord du navire avaient été sauvées et qu'elles sont saines et sauves.

D'après The Drive, le Felicity Ace a par le passé transporté des milliers de voitures pour le compte du groupe Volkswagen. Audi et Lamborghini sont ses clients, mais cette fois, il transportait des Porsche ainsi que d'autres modèles du groupe allemand.

Grâce à l'outil "Track Your Dream" de Porsche, les clients ont la possibilité de suivre à la trace l'avancée de la production et de la livraison de leur voiture. Des membres du 718forum.com ont rapporté que ce service affichait le message suivant :

Nos pensées vont d'abord aux 22 membres de l'équipage du navire marchand "Felicity Ace", qui, selon nos informations, sont sains et saufs après avoir été secourus par la marine portugaise suite à un incendie à bord. Nous pensons qu'un certain nombre de nos voitures font partie de la cargaison à bord du navire. Nous sommes en contact étroit avec la compagnie maritime et nous vous communiquerons de plus amples informations en temps voulu. Toute personne concernée par les conséquences de cet incident sur une voiture qu'elle a commandée doit rester en contact avec le concessionnaire auprès duquel elle a passé sa commande. Dès que des informations supplémentaires seront disponibles, nos concessionnaires contacteront tous les clients concernés pour discuter des prochaines étapes.

Construit en 2005, le Felicity Ace est long de 200 mètres et large de 31 mètres. Ce navire est en capacité de charger jusqu'à 4000 véhicules. Pour le moment, nous ignorons si les véhicules qui se trouvent à son bord ont été touchés ou épargnés par l'incendie. Nous ne connaissons pas non plus l'identité exacte des modèles, on espère qu'aucune Porsche rare et produite en série limitée ne soit brûlée.

On se souvient qu'en 2019, le navire Grande America avait échoué au large de La Rochelle emportant avec lui 2100 véhicules dont des Porsche Cayenne, 718 Cayman et Boxster, ainsi que des Porsche 911 GT2 RS. Le navire italien contenait aussi des Audi RS 4 et RS 5.