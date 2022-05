La fin du monde n'a pas eu lieu lorsque Rolls-Royce et Bentley ont sorti leurs propres SUV. Et il est fort à parier que Ferrari non plus ne provoquera pas l'apocalypse avec le sien. Nous sommes en 2022 et tout le monde veut des SUV. Même ceux qui roulent en Ferrari.

Maranello s'attaquera aux Cullinan et Bentayga avec son propre SUV à 12 cylindres, mais en mettant davantage l'accent sur le "S" de "sport" que sur le "U" de "utility". Avant sa présentation dans les prochains mois, le Purosangue (terme italien signifiant "pur-sang") a été surpris en pleine séance d'essais.

Annoncé il y a quelques semaines comme un modèle qui "changera la donne", le V12 sera au cœur de la Ferrari des SUV. Les passionnés seront ravis d'apprendre que les ingénieurs du Cheval Cabré ont trouvé le moyen de maintenir en vie le moteur de grosse cylindrée, même à l'ère du downsizing. Les réglementations plus strictes imposées par les autorités pour réduire les émissions ont fait que les petits moteurs turbocompressés dominent l'industrie automobile, mais le Purosangue aura un bon gros V12 à aspiration naturelle.

11 Photos

Nous pouvons l'entendre dans la vidéo espion ci-contre d'un prototype de quasi-production portant un camouflage plus fin. Il s'agit en tout cas d'un moteur qui tourne à plein régime, sans induction forcée, et dont on peut supposer qu'il a un sacré punch. Mais quelle puissance ? Tout ce que l'on sait, c'est que le moteur 6,5 litres de la 812 Competizione développait 830 chevaux et 692 Newton-mètres.

Cependant, Ferrari a déclaré qu'un V12 encore plus puissant était en préparation. Les Italiens se sont abstenus de préciser s'il équipera le Purosangue ou une voiture de sport, et nous devrons donc attendre la fin de l'année, lorsque le véhicule fêtera sa première mondiale. Étant donné qu'il s'agit d'un grand modèle à quatre portes et à transmission intégrale, nous pensons qu'il s'agira de la Ferrari la plus lourde de tous les temps, et qu'elle aura besoin de tous les muscles possibles pour être à la hauteur de son écusson.

Même si elle est encore déguisée, la Ferrari la plus pratique de toutes a déjà l'air bien plus sportive que la grande majorité des SUV du moment. D'ailleurs, on aurait presque plus l'impression d'un SUV surélevé qu'autre chose. La silhouette parait trapue, comme pour mieux bondir.

La société s'est engagée à garder le Purosangue aussi exclusif que l'exige la marque. Non seulement Ferrari utilisera la même stratégie consistant à donner la priorité aux clients existants, mais le SUV devrait également attirer de nouveaux acheteurs vers la marque. Tout comme le coupé Roma et le cabriolet Portofino, le prochain modèle devrait aider Maranello à attirer des clients plus jeunes.