Le SUV Purosangue de Ferrari a récemment été aperçu en train de se tester dans les rues près de l'usine Ferrari à Modène, en Italie. Le très attendu SUV est une première pour la marque Ferrari qui a passé des années à le développer. Avec une sortie prévue pour la seconde moitié de 2022, le premier SUV de Ferrari est presque arrivé.

Le SUV Ferrari Purosangue sera la première incursion de Ferrari sur le marché croissant des SUV performants d'ultra-luxe. Il devra faire face à la concurrence de Lamborghini, Aston Martin, Bentley et de pratiquement toutes les autres marques de luxe qui construisent des SUV performants. Ferrari a passé les dernières années à concevoir le SUV Purosangue et a récemment confirmé qu'il serait équipé d'un nouveau moteur V12.

Le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, a récemment confirmé que Ferrari a testé de nombreuses options de moteurs différents, mais a finalement choisi un V12 comme étant le bon choix pour le marché. La firme de Maranello n'a pas confirmé les chiffres de puissance ni même son prix, mais il ne fait aucun doute qu'il sera inaccessible au commun des mortels.

D'après la récente vidéo espion de Niki Motorsport, le son qui sort de l'échappement du SUV Ferrari Purosangue camouflé, on reconnaît la note du V12. En réalité, le SUV est relativement bas et ressemble presque plus à un break surélevé qu'un SUV traditionnel. Cette conception devrait permettre de maintenir le centre de gravité plus bas que celui des concurrents, au profit de la tenue de route, mais ce qui n'aidera pas la garde au sol.

Ferrari n'a pas fixé de date de lancement spécifique pour le SUV Purosangue mais a déclaré que nous devrions en savoir plus sur son moteur V12 cet été. Il va de soi que nous devrions également voir le Purosangue prêt pour la production avec son nouveau moteur V12.

Ferrari s'efforce de garder le SUV Purosangue exclusif, comme ses autres modèles à moteur V12 : on s'attend donc à une production limitée.

Les livraisons du Purosangue commenceront en 2023 et, en raison de l'énorme demande de SUV, il pourrait devenir le modèle le plus vendu de Ferrari.