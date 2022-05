Un nouveau prototype a été aperçu à Maranello pour la première fois. Il s'agit d'une Ferrari SF90 Stradale curieusement camouflée. Que cache réellement ce prototype ? Les informations sont rares pour le moment, mais selon les bruits de couloir, il s'agirait d'une version hardcore de la SF90 qui portera le nom VS, qui signifie Versione Stradale. Son nom de code serait F173 VS.

Le précédent Cheval Cabré qui portait le nom VS était la Ferrari 812 VS, qui a ensuite officiellement porté le nom de 812 Competizione. Elle était équipée d'un V12 amélioré qui développe 830 chevaux, ce qui en fait la Ferrari à moteur à combustion pure la plus puissante à ce jour.

La question se pose donc : que pouvons-nous attendre de la F173 VS ou de la SF90 Stradale VS ? C'est un mystère, mais nous pouvons nous attendre à son arrivée en 2023 ou plus tard si l'on en croit les informations recueillies par l'auteur de la vidéo.

À ce propos, les prototypes que l'on voit ici présentent des modifications extérieures, comme une ouverture sur le capot façon Ferrari 488 Pista recouvert d'un panneau métallique. Les autocollants jaunes confirment la présence d'une motorisation hybride. Cette voiture porterait également un aileron (qui n'a pas été vu sur le prototype) ainsi que deux canules d'échappement.

Et oui, il y a apparemment quatre mules SF90 qui se promènent à Maranello, avec le noir, l'argent et le jaune qui rejoignent l'exemplaire rouge. Il est intéressant de noter que le prototype noir est muni d'un autocollant à l'arrière qui dit "No Mulo", ce qui se traduit approximativement par "Pas de mule". La surprise est intacte, nous devrions en savoir plus à propos de ce modèle lors des prochaines semaines.