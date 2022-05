Ferrari SP48 Unica : c'est le nom du nouveau one-off présenté par la firme de Maranello, créée par l'équipe dirigée par Flavio Manzoni, le directeur du programme Special Projects de Ferrari, un département capable de donner vie à une Ferrari unique pour ceux qui ne se contenteraient pas d'une Ferrari "conventionnelle".

Basée sur la F8 Tributo, dont elle reprend la plateforme et le moteur, la SP48 Unica est un coupé deux places dont l'esthétique diffère assez considérablement du modèle original, la rendant ainsi véritablement unique.

Des changements esthétiques avant tout

Ce qui caractérise d'emblée la Ferrari SP48 Unica, ce sont ses lignes beaucoup plus tendues que celles de la F8 Tributo, avec une face avant entièrement redessinée qui, à certains égards, rappelle celle de la Roma. La pointe du nez descend vers la calandre, qui est fermée en son centre, tandis que les prises d'air sur les côtés créent "un design tridimensionnel" guidant l'œil vers la calandre. Le design des feux a également changé, avec un nouveau dessin horizontal comme ceux de la SF90 Stradale.

Un élément noir scinde le toit en deux parties et les vitres latérales se rétrécissent vers l'arrière, donnant un aspect résolument dynamique à la voiture. Les flancs ont également été sensiblement modifiés, avec des lignes très anguleuses et des prises d'air redessinées. Les entrées d'air sont plus petites que celles de la F8 Tributo, grâce notamment à la présence de prises d'air maintenant positionnées immédiatement derrière les vitres latérales. La face arrière est également entièrement nouvelle, avec des feux très fins rejoints par un bandeau noir brillant.

Quid de l'intérieur et du moteur ?

L'habitacle de la Ferrari SP48 Unica n'apparaît pas sur les photos officielles, nous savons seulement qu'il ne diffère pas particulièrement de celui de la F8, du moins en ce qui concerne la disposition des éléments.

En ce qui concerne le moteur, rien ne change, il s'agit du V8 3,9 litres bi-turbo de la F8 Tributo. Celui-ci développe la bagatelle de 720 chevaux et 770 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,8 secondes et la vitesse maximale dépasse les 340 km/h.

Évidemment, le prix du modèle n'a pas fuité, mais pour un modèle unique signé Ferrari, le client a certainement dû signer un chèque à sept chiffres.