Voici un message à l'attention des hommes qui prévoient de faire un geste romantique à l'intention de l'être aimé le jour de la Saint-Valentin. Si vous optez pour la voie traditionnelle des fleurs, allez-y à fond.

Certes, tout le monde ne peut pas s'offrir 1 000 roses, et encore moins une Ferrari. Dans ce cas, la Ferrari n'est qu'un prêt temporaire, mais l'association de voitures et de fleurs dans cette présentation extravagante est tout simplement folle.

Ce grand geste d'amour nous vient de Supercar Blondie, bien qu'elle ne fasse pas d'apparition dans ce clip. À la place, nous avons Thomas et Romi, les tourtereaux qui sont au centre de ce cadeau somptueux et qui ont reçu l'aide de Sergi, le maître d'œuvre. L'objectif était simple : prendre une Ferrari SF90 Stradale et recouvrir tout l'extérieur de roses, que Thomas offrirait ensuite à Romi dans le cadre d'une surprise pour la Saint-Valentin. L'autre partie ? Un petit voyage en Thaïlande, mais on se doute que la voiture sera plus mémorable ici.

L'objectif était simple, mais l'atteindre a évidemment nécessité un peu plus de travail. Le plan initial prévoyait de coller 30 000 (oui, 30 000) pétales de roses sur l'extérieur de la SF90, mais un problème s'est rapidement posé : la colle risquait d'endommager la peinture. Étant donné que la voiture n'était qu'un prêt et qu'elle est estimée à 800 000 dollars, on a ajouté une enveloppe souple sur laquelle les pétales ont été collées. Et en fait, le résultat final est étonnamment bon. Oui, nous le disons, la Ferrari a l'air plutôt chouette dans sa finition Rose Corsa.

Apparemment, c'est aussi l'avis de Romi qui a fondu en larmes de joie en la voyant. Et les pétales se sont avérés étonnamment robustes en conduite, la Ferrari ne laissant qu'une petite traînée de roses dans son sillage. Ce n'est peut-être qu'une aventure de courte durée avec la supercar, mais nous pensons que c'est une expérience que Thomas et Romi n'oublieront jamais.