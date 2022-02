Porsche et le V8, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a très exactement 45 ans. À l'occasion de la Saint-Valentin, la marque allemande célèbre sa relation avec le huit cylindres qui a animé certains de ses modèles les plus emblématiques au fil des décennies.

Avec une touche de nostalgie et un regard sur l'avenir, Porsche a créé une vidéo spéciale qui résume sa longue relation avec le V8.

De la 928 GTS à un SUV recordman

Tout commence avec la Porsche 928 et son V8 4,5 litres de 240 chevaux, un modèle dévoilé au salon de Genève en 1977 et lauréat du prix de la "voiture européenne de l'année" l'année suivante.

C'était la première et la seule sportive à recevoir cette récompense, ce qui a contribué à rendre la voiture populaire avec plus de 61 000 ventes dans le monde.

Porsche 928 GTS

Le V8 a également été associé au Cayenne, le premier SUV de la marque produit à partir de 2002. Initialement disponible avec des puissances allant jusqu'à 550 chevaux, sa présence est devenue une constante de la gamme, à tel point que le Cayenne devient un vrai sportif avec sa version Turbo GT de 640 chevaux. Il est d'ailleurs devenu récemment le détenteur du record au tour du Nürburgring dans la catégorie des SUV, devançant le précédent record de l'Audi RS Q8.

Porsche Cayenne Turbo GT

N'oublions pas également la Panamera (également disponible en version hybride) et la première hypercar moderne de Porsche, la 918 Spyder, cette dernière étant également équipée d'un moteur électrique pour une puissance totale de 875 chevaux.

Porsche 918 Spyder

Un avenir qui se dessine en compétition

La relation entre Porsche et le V8 s'est également étendu au sport automobile. Au début des années 2000, le huit cylindres a équipé le Cayenne S lors de l'exigeant rallye TransSyberia et la RS Spyder jusqu'aux victoires de sa catégorie à Sebring et au Mans.

L'avenir du V8 se dessinera encore sur circuit, avec un nouveau chapitre de l'histoire prêt à être écrit. En 2023, l'hypercar de Porsche fera ses débuts pour la nouvelle catégorie LMDh, combinant un moteur thermique avec une unité électrique pour propulser la marque vers d'éventuels nouveaux succès. Mais attention, la concurrence risque d'être rude.