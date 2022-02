La conception d'un jeu vidéo nécessite généralement plusieurs années de développement. Pour un jeu de course automobile par exemple, les développeurs doivent d'abord scanner chaque piste avant de la numériser. Porsche voit les choses différemment et espère accélérer ce processus. Il a fait équipe avec une start-up suisse - Way Ahead Technologies - et lance le projet Virtual Roads.

Pour ce faire, chaque conducteur pourra utiliser une application dédiée avant de fixer son smartphone le haut de son pare-brise. L'itinéraire est filmé, enregistré puis transféré au logiciel permettant de convertir ces enregistrements en un environnement 3D. Cela représente un gain de temps énorme, puisque la société suisse affirme que "cela prend moins d'1% du temps requis par un processus de numérisation conventionnel utilisant des lasers".

"Après plusieurs années de travail de développement, notre logiciel est maintenant si avancé qu'il peut numériser des itinéraires pour des routes virtuelles de huit kilomètres de long en moins d'une heure, selon la complexité de l'itinéraire", explique Roger Rueegg de Way Ahead Technologies. "Nous étudions également d'autres options et fonctions pour le moment."

Le fondateur de Way Ahead Technologies pense que les données des capteurs mesurant l'accélération latérale et le contrôle du châssis pourraient également être enregistrées et utilisées à l'avenir.

Ce logiciel repose sur une intelligence artificielle capable de reproduire le plus fidèlement possible des éléments de décor tels que les arbres ou les glissières de sécurité. Une fois ce processus terminé, le fichier généré est compatible avec un certain nombre de jeux tels qu'Assetto Corsa, de telle sorte à ce que les pilotes et les fans Porsche du monde entier puissent parcourir les plus belles routes virtuellement. Pour la marque, ce projet présente un autre avantage, car même les itinéraires fermés au grand public ou ouverts uniquement certains jours peuvent être parcourus de façon illimitée.

Ce projet est encore en cours de développement. Comme vous pouvez le voir à travers la vidéo de présentation, des améliorations seront sans doute apportées pour soigner les graphismes et les sensations au volant.