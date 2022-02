Commercialisé en 2013, on peut dire que Grand Theft Auto V connaît une longue carrière. C'est toujours l'un des jeux vidéo préférés et il bénéficiera de mises à jour plus tard dans l'année, mais nous y reviendrons par la suite. Rockstar Games a annoncé qu'un nouvel opus du légendaire GTA était en cours de développement.

Malheureusement, aucune date de lancement n'est encore disponible, le studio se contentant de préciser qu'il en dira "plus dès que nous serons prêts". Cependant, la phrase suivante laisse positivement présager un lancement plus tôt que prévu : "Nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en bonne voie."

En attendant l'arrivée du tout nouveau GTA, Rockstar Games continuera de mettre à jour Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online. Le 15 mars de cette année, la société lancera des versions des deux jeux pour les dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Dans une déclaration officielle, Rockstar Games promet de nouveaux modes graphiques avec une résolution allant jusqu'à 4K, jusqu'à 60 images par seconde, des mises à niveau des textures, ainsi que des options HDR et ray-tracing.

En outre, les joueurs profiteront de temps de chargement plus rapides, d'une expérience audio 3D améliorée, d'un retour haptique avancé en fonction de la plateforme spécifique, et bien plus encore. Tout cela sera possible grâce au matériel fortement amélioré des consoles PS5 et Xbox Series X|S. Si vous jouez actuellement à GTA V ou GTA Online sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez transférer votre progression et vos personnages sur les nouvelles plateformes grâce à une migration unique au lancement.

Enfin, le jeu Grand Theft Auto Online bénéficiera d'une nouvelle version pour les consoles PS5 et Xbox Series X|S. Elle sera disponible gratuitement pendant les trois premiers mois suivant son lancement pour les joueurs de la PlayStation 5. Le jeu bénéficiera d'améliorations de la jouabilité, d'un tout nouveau tutoriel en ligne et de l'atelier automobile Hao's Special Works, où il sera possible d'améliorer certains véhicules.