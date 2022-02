Si vous recherchez une Porsche classique dotée de technologies modernes, vous pouvez vous adresser à Singer Vehicle Design. L'entreprise américaine n'est pas qu'un simple préparateur, mais un atelier spécialisé dans la remise en état d'ancien modèle avec l'intégration d'éléments plus contemporains, et souvent fait sur-mesure à la demande du client.

Le travail de Singer est si minutieux et exceptionnel, que Porsche vient de signer un accord avec l'entreprise américaine pour lui fournir des moteurs fabriqués par sa division Motorsport North America. La 911 Turbo Study, interprétation moderne de la 930 Turbo, vient s'ajouter à la longue liste de modèles dévoilés ces dernières années.

Entièrement sur-mesure

Pour un œil non averti, cette Porsche pourrait facilement être confondue avec le modèle original vendu dans les années 1970 et 1980. Cependant, sa caisse rabaissée, ses jantes en alliage plus grandes, son spoiler proéminent et son intérieur plus moderne montrent clairement qu'il s'agit d'une 911 Turbo pas forcément comme les autres.

La personnalisation est également l'un des atouts de Singer. Le préparateur vous donne la possibilité de vraiment modifier à votre guise chaque aspect de la voiture. De la couleur de la carrosserie au revêtement de l'intérieur en passant par la puissance du moteur, tout est décidé par le client. C'est d'ailleurs pour ça que Singer ne dévoile jamais vraiment le prix de chaque modèle présenté.

Une voiture pour tous les jours ?

Le modèle présenté sur les photos arbore une teinte "Wolf Blue" avec un intérieur en cuir "Malibu Sand" et des détails en bois "Black Forest". Le client a demandé un réglage de suspension plutôt typé confort et a opté pour des freins en carbone-céramique.

L'équipement est plutôt complet et comprend la climatisation, des sièges chauffants et réglables électriquement et tous les dispositifs de sécurité modernes tels que l'ABS, l'ESP et le régulateur de vitesse.

Cette version Turbo Study est animée par un six cylindres à plat de 3,8 litres de cylindrée, bi-turbo, capable de développer pas moins de 450 chevaux. La configuration spécifique du modèle est aussi à la discrétion du client, celui-ci peut opter, par exemple, pour une version propulsion ou bien dotée de quatre roues motrices.

La 911 Turbo signée Singer sera dévoilée en direct au Festival of Speed de Goodwood qui se tiendra du 23 au 26 juin au Royaume-Uni, et au Monterey Car Week en Californie en août prochain.