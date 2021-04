Nous savons combien les Porsche sorties de l'atelier de Singer sont spéciales. Le préparateur américain (aussi présent au Royaume-Uni) s'est longtemps spécialisé dans la restauration de Porsche 911 comme la très spéciale ACS conçue pour le Safari (voir en fin d'article).

La dernière création de Singer n'est autre qu'une 911, tout aussi extraordinaire, avec une carrosserie plus légère et un aérodynamisme sophistiqué. Découverte.

Une 911 2.0

L'étude qui a conduit à la création de la nouvelle Singer 911 s'appelle "Dynamics & Lightweigthing Study" (DLS). Le projet est né de la demande de plusieurs clients qui souhaitaient une restauration de la 911 (Type 964) différente de ce qui se fait habituellement.

Profitant de la collaboration avec Williams Advanced Engineering (société liée jusqu'en 2019 à l'équipe de Formule 1 du même nom), une nouvelle carrosserie entièrement en carbone a été développée. La carrosserie a ainsi été allégée et rendue plus aérodynamique grâce au merveilleux travail des aérodynamiciens.

Singer s'est également intéressé au moteur, faisant passer le 4.0 atmosphérique refroidi par air à une puissance de plus de 500 ch. Parmi les modifications esthétiques, on peut remarquer les larges passages de roues arrière et le grand aileron intégré au capot qui stabilisent la voiture à haute vitesse. Cependant, et en général, le travail effectué par Singer n'a pas dénaturé les formes classiques de la somptueuse Porsche 911.

Edition limitée, personnalisation infinie

La première Singer 911 DLS a déjà quitté l'usine britannique Bicester Heritage. La présentation de ce modèle a été faite par Rob Dickinson en personne, fondateur et président de Singer. "Quelle expérience fantastique, l'équipe a réussi à créer une voiture extraordinaire", a déclaré le dirigeant de Singer.

Le préparateur américain a déjà annoncé que seules 75 Porsche 911 seront restaurées et améliorées selon la méthode DLS. En ce qui concerne l'extérieur et l'intérieur, Singer laisse une large place à la personnalisation. Chaque client peut choisir la couleur, les détails et le rembourrage pour rendre sa 911 unique, et donc, différente des autres.