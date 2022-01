Il y a deux façons de montrer son amour à sa voiture. Vous pouvez soit conduire à peine votre bien précieux et en faire une reine du garage, soit continuer à la conduire sur des kilomètres et créer des souvenirs avec elle.

Cette Porsche 911 totalise 333 300 km ! Il s'agit probablement de la Turbo S au kilométrage le plus élevé au monde, et vous pouvez devenir son nouveau propriétaire puisqu'elle est actuellement mise en vente chez Bonhams.

Il s'agit d'une Porsche 911 (génération 991.2) en version Turbo S. Son propriétaire actuel l'a achetée neuve aux Pays-Bas pour 160 000 €. Depuis lors, le propriétaire a parcouru de longues distances avec le coupé sportif et a accumulé de nombreux kilomètres.

Peinte British Racing Green, cette Porsche 911 Turbo S a bien été entretenue par son propriétaire. Elle a été révisée pour la dernière fois au début de l'année 2021 pour 7 000 €. À l'intérieur, l'habitacle au thème Dark Burgundy est doté de nombreuses options telles que des sièges sport et un toit ouvrant. Il dispose également d'une suspension plus haute - demandée par le propriétaire pour un meilleur confort sur les longs trajets.

Cette Porsche 911 Turbo S de 2016 est accompagnée des documents d'immatriculation slovaques, du certificat de conformité, de nombreuses factures d'entretien, de la facture d'achat originale et de sa pochette d'origine.

Bonhams s'attend à ce que ce coupé se vende entre 60 000 et 80 000 € aux enchères. Si vous êtes intéressé par une voiture d'occasion qui a beaucoup voyagé, n'hésitez pas à suivre le lien ci-dessous et à vous inscrire pour enchérir. Le marteau tombera le 3 février 2022, il ne vous reste donc plus beaucoup de temps vous décider.