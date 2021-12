La Porsche 918 Spyder a été l'une des premières hypercars à être équipée d'un moteur hybride rechargeable et la toute première voiture hybride de la société allemande. Lors de ses débuts en 2010 au salon de l'automobile de Genève, elle a démontré l'efficacité du groupe motopropulseur hybride non seulement en matière de réduction de la consommation de carburant et des émissions, mais aussi le fort potentiel sportif de cette technologie.

L'un des 918 exemplaires de la 918 Spyder, en parfait état, a été mis aux enchères sur Collectingcars.com. Et les offres affluent.

Comme neuve

Ce qui fait la particularité de la Porsche mise aux enchères, c'est son état général. La voiture a parcouru moins de 1600 km et a été entretenue avec un soin maniaque par son précédent propriétaire.

Fabriquée à partir d'une monocoque légère en CFRP (plastique renforcé de fibres de carbone), la 918 Spyder est proposée dans une teinte argentée platine métallisé avec un intérieur en cuir noir onyx et des surpiqûres contrastantes vert acide (de la même couleur que les étriers de frein).

L'équipement de série comprend un toit en fibre de carbone, des phares full-LED, le système d'infodivertissement Porsche Communication Management et cinq modes de conduite, dont un mode tout électrique permettant de parcourir 30 km sans émissions.

Toujours en concurrence avec toutes les hypercars

Même si le projet 918 Spyder a déjà 11 ans, les performances de cette Porsche mettraient même les hypercars les plus modernes en grande difficulté. Sous le capot (arrière) on trouve un V8 4,6 litres de 608 ch couplé à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance combinée de 887 ch et un couple de 1275 Nm.

Grâce à la rapidité de la boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports et à la transmission intégrale, en mode hybride, la 918 Spyder atteint 100 km/h en 2,6 secondes, voire même 2,2 secondes dans certains tests, tandis que le 0-200 km/h est couvert en 7,3 secondes. La vitesse de pointe elle n'était "que" de 345 km/h.

La Porsche 918 Spyder, dont la production s'est achevée en 2015, fait encore rêver. Il n'est donc pas surprenant que les enchères aient déjà dépassé le million d'euros ! À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'enchère la plus forte est de 1 500 500 $, soit environ 1 330 000 €. Faites vite, l'enchère se termine ce 23 décembre !!