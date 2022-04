De la 296 GTB à la 296 GTS, le "S" fait pratiquement toute la différence. "S" comme Spider bien évidemment, car cette nouvelle Ferrari reprend les mêmes bases que la nouvelle Berlinetta hybride de la marque au cheval cabré, sans le couvre-chef.

La gamme est désormais complète, d'autant plus que la redoutable version Assetto Fiorano est reconduite pour cette déclinaison, augmentant ainsi les performances et l'aérodynamisme.

Sans toit mais toujours avec élégance

Pour la 296 GTS, Ferrari a opté pour un toit rigide rétractable composé de deux éléments distincts qui s'ouvrent en 14 secondes environ, même en mouvement à une vitesse de 45 km/h. Avec son toit, la GTS conserve pratiquement les mêmes lignes que la Berlinetta et seul un œil expert remarquera les quelques différences entre les deux modèles.

L'équipe du "Centro Stile Ferrari" dirigée par Flavio Manzoni a cherché à préserver les lignes de la GTB en y ajoutant quelques singularités. Ferrari a conçu un nouveau système d'arceau anti-retournement et intégré une nouvelle surface vitrée au-dessus du compartiment moteur qui laisse entrevoir le V6. Lorsque la capote est ouverte, l'habitacle et la partie arrière sont séparés par une lunette en verre à hauteur réglable pour réduire les turbulences.

L'intérieur est entièrement repris de la 296 GTB, tout n'est que luxe et raffinement, avec toujours évidemment un haut niveau de personnalisation.

Façonné par les vents

L'aérodynamisme, c'est le cheval de bataille de la firme de Maranello. Sur la 296 GTS, l'ensemble est plutôt riche et se compose, entre autres, d'un spoiler arrière actif, d'un splitter et d'étriers de frein "Aero".

Le premier élément, inspiré de la LaFerrari, s'élève automatiquement à grande vitesse et peut générer une force d'appui pouvant atteindre 360 kg à 250 km/h dans la configuration "High Downforce" en version Assetto Fiorano.

Le splitter, quant à lui, dirige l'air vers la partie inférieure et agit en combinaison avec des petites cloisons pour refroidir les radiateurs. Enfin, les étriers "Aero" (introduits pour la première fois sur la SF90 Stradale) intègrent une prise d'air et reçoivent de l'"oxygène" directement des ouvertures du bouclier avant.

Un freinage "by wire"

La 296 GTS est équipée d'un système brake-by-wire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système hydraulique, mais uniquement des capteurs qui régissent l'intensité du freinage et l'intervention éventuelle de l'ABS. En d'autres termes, il n'y a pas de liaisons mécaniques directes entre la pédale de frein et les étriers.

Les avantages ? Une course à la pédale moins importante, des distances d'arrêt plus courtes et un système de freinage plus endurant, avec la possibilité pour le conducteur de freiner plus tard.

Et, comme la GTB, la GTS est équipée de l'ABS EVO, un dispositif qui estime plus précisément la vitesse et optimise la répartition du freinage. En termes pratiques, Ferrari affirme que cette solution réduit la distance d'arrêt de 200 à 0 km/h de 8,8 % par rapport à la F8 Spider.

Le système de freinage contribue de manière importante à la régénération. C'est également grâce à la récupération lors de la décélération que la 296 GTS parvient à maintenir sa batterie chargée.

Un moteur qui bat tous les records

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable de la 296 GTS est identique à celui de la 296 GTB. Ici aussi, le V6 2,9 bi-turbo est couplé à un moteur électrique pour une puissance totale de 830 ch.

Le moteur thermique développe 663 ch, tandis que le moteur électrique est dérivé de la Formule 1 et développe jusqu'à 167 ch, le tout alimenté par une batterie de 7,45 kWh qui permet de parcourir jusqu'à 25 km en électrique. L'ensemble est orchestré par une transmission automatique à double embrayage à 8 rapports.

Il y a plusieurs modes de conduite bien évidemment. Le mode eDrive permet de rouler uniquement en électrique (jusqu'à une vitesse maximale de 135 km/h), le mode hybride (le réglage par défaut et qui combine l'action des deux moteurs), le mode Performance (le moteur thermique est toujours en marche et garantit une puissance maximale) et le mode Qualify (combine des performances maximales avec le maintien de la charge de la batterie).

Quid de la version Assetto Fiorano ?

Si vous ne voulez que ce qu'il y a de meilleur, la version Assetto Fiorano est disponible pour maximiser les performances de la voiture sur circuit. Cette version spéciale améliore encore l'aérodynamisme et offre une réduction du poids avec de nouveaux appendices en fibre de carbone.

La Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano se dote aussi d'amortisseurs Multimatic dérivés de la catégorie GT, d'une livrée spéciale inspirée de la 250 Le Mans et de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R en option.