La Ferrari F8 Tributo est l'un des derniers modèles du constructeur au cheval cabré à disposer d'un V8 non électrifié. Ce modèle fut présenté en 2019 en remplacement de la Ferrari 488 GTB. Il existe en Coupé et en Spider.

Plus aucune commande n'est acceptée

Nous avons appris le mois dernier que la Ferrari F8 Tributo ne figurait plus au catalogue de Ferrari. Cette information a été confirmée par Ferrari Australie à nos confrères de Drive, en ajoutant que le carnet de commandes pour les F8 Tributo et Spider était fermé à l'échelle mondiale.

La raison peut paraître assez obscure, mais la Ferrari de 720 ch est tout simplement victime de son succès ! Les clients auraient commandé "en masse" la supercar de Maranello, obligeant le constructeur à cesser la vente de ce modèle. Malheureusement, Drive précise que Ferrari pourrait ne jamais rouvrir le carnet de commandes, car toute la production est réservée jusqu'en 2023.

On entend dire que Ferrari poussera petit à petit ses F8 Tributo et Spider vers la porte de sortie afin de les remplacer par un tout nouveau modèle, la Ferrari 296 GTB. Contrairement à la F8 Tributo, celle-ci ne dispose pas de moteur V8, mais d'un V6, qui de plus, est électrifié !

Une (très) courte carrière

Il est tout de même étonnant de penser que la Ferrari F8 ne restera en production que pendant les prochains mois. Une Ferrari reste généralement en vente entre quatre et six ans. Si les rumeurs disent vrai, la Ferrari F8 Tributo ne sera restée en vente que durant trois petites années.

Nous espérons que le constructeur de Maranello prendra la parole afin de clarifier la situation. Au moment de la rédaction de cet article, le configurateur français de la F8 Tributo est toujours en ligne, tout comme la possibilité d'entrer en contact avec un distributeur afin de commander un exemplaire.

Pour rappel, Ferrari prépare la venue du Purosangue qui pourrait propulser ses ventes vers de nouveaux sommets. Il sera présenté cette année avant d'être commercialisé l'an prochain.