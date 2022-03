Voici le Ferrari Purosange, le vrai. Ou plutôt, voici le premier teaser qui nous le montre. Une photo officielle, après des mois (voire même des années) de rumeurs, d'annonces, de photos espion, etc. Nous y sommes : le premier SUV flanqué du Cheval Cabré apparaît pour la première fois officiellement, avec une première image de sa face avant.

Globalement, le Purosangue suit l'évolution esthétique des dernières productions de la marque, avec des feux très fins rejoints par une calandre tout aussi fine, et d'immenses prises d'air latérales. Le capot est sillonné par de profondes nervures. Et que retrouvera-t-on en dessous ?

Appelez-le "FUV"

"Vous avez entendu plusieurs rumeurs... et nous sommes heureux de confirmer que certaines d'entre elles sont vraies. Il sera dévoilé plus tard cette année". Avec cette phrase, Ferrari accompagne une publication sur Instagram montrant la première photo officielle du Purosangue, en ironisant aussi d'une certaine manière sur les photos publiées il y a quelques semaines qui montraient la voiture sur les lignes d'assemblage dans sa version de pré-série.

Cette profonde révolution ne sera pas simplement un SUV. À Maranello, le Purosangue est appelé "FUV", acronyme de "Ferrari Utility Vehicle", pour indiquer son caractère unique.

Pour s'émanciper des SUV traditionnels, le Purosangue devrait bénéficier de quelques éléments qui lui seront propres, comme par exemple des portes arrière à ouverture antagoniste. La raison ? Ne pas proposer de modèle quatre portes. Il s'agira donc d'une sorte de "Grand Tourer" surélevé, avec un habitacle pouvant accueillir quatre personnes, une habitabilité jamais vue chez Ferrari et, bien évidemment, des performances de supercar.

Avec un V6 ou u V12 ?

Si son design n'est plus (complètement) un secret, avec ses références à peine dissimulées à la SF90 Stradale, reste à savoir quels moteurs seront présents sous le capot. Maintenant que l'électrification est en place chez Ferrari, avec notamment le V6 hybride de la 296 GTB, on peut s'attendre à une version hybride rechargeable du Purosangue.

Notre rendu du Ferrari Purosangue.

Ferrari rime aussi avec V12 atmosphérique, alors qui sait − peut-être qu'à l'avenir, une version surpuissante du Purosangue pourrait également arriver, avec le V12 "emprunté" à la Ferrari 812 Superfast, pour devenir le SUV le plus puissant et le plus rapide ?