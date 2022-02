C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Ferrari a clôturé l'année 2021 avec 11 155 voitures vendues, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2020 (annus horribilis pour le monde automobile et au-delà) et de 9,18 % par rapport à 2019 où, avec 10 131 immatriculations, Ferrari avait dépassé pour la première fois les 10 000 voitures livrées.

C'est également une année faste sur le plan financier : le bénéfice net s'est élevé à 833 millions d'euros, soit + 37 % par rapport à 2020, pour un chiffre d'affaires net de 4,27 milliards d'euros, également en hausse par rapport à 2020 (+ 23,4 %) et + 13,4 % si l'on tient compte de 2019.

Modèle gagnant

Le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, déclare : "Les résultats financiers record pour 2021 démontrent une fois de plus la force de notre modèle d'entreprise. Nous avons géré avec soin un impressionnant carnet de commandes, conformément à notre stratégie consistant à poursuivre une croissance contrôlée et à préserver l'exclusivité de la marque."

Une croissance qui, en 2021, a vu d'importantes nouveautés arriver à Maranello, de la 296 GTB à la SP3 Daytona, la nouvelle Ferrari Icona qui s'inscrit dans la continuité des Monza SP1 et SP2.

Ferrari 296 GTB Ferrari Daytona SP3

2021 fut aussi l'année de la Ferrari 812 Competizione, la Ferrari thermique la plus puissante de tous les temps avec son V12 atmosphérique de 830 chevaux. D'une part, ces innovations s'inscrivent dans la tradition de la firme au cheval cabré, d'autre part, elles font évoluer les moteurs Ferrari à l'aube d'une électrification de masse en attendant les deux grandes révolutions qui arrivent à Maranello.

2022, l'année du SUV

Ce sera l'année du Ferrari Purosangue, le premier SUV (ou plutôt FUV) avec le Cheval Cabré sur le capot. Un modèle stratégique pour la marque, déjà repéré à plusieurs reprises lors des essais routiers et arrivant (semble-t-il) en septembre 2022 avec, normalement, le même groupe motopropulseur que la Ferrari 296 GTB. Le Pureosangue pourrait aussi être proposé avec le V8 4,0 litres bi-turbo de la F8 Tributo.

Le Ferrari Purosangue sous son épais camouflage

Le Purosangue sera la grande nouveauté Ferrari de 2022, accompagné de modèles plus classiques, grâce auxquels (aussi) Maranello espère améliorer non seulement son record de ventes actuel, mais aussi ses revenus. En effet, selon les premières estimations, le chiffre d'affaires en 2022 pourrait s'établir à 4,8 milliards d'euros, contre 4,3 en 2021, avec un EBITDA ajusté compris entre 1,65 et 1,70 milliard, contre 1,53 en 2021.

Une croissance constante qui ne connaît pas de crise, Ferrari étant également occupés à donner forme et substance à la première Ferrari électrique de l'histoire. Un modèle qui devrait arriver en 2025.